Binance, blockchain teknolojisi için Busan şehri ile anlaşma yaptı

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Kripto para borsası Binance, resmi web sitesi üzerinden yayımladığı duyuruya göre; Binance ve Güney Kore'nin Busan şehri arasında Blockchain sektörünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için anlaşması imzalandı.

Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Şehrin inovasyon çabalarına fayda sağlayan ve destekleyen blok zincirle ilgili somut gelişmeler getirmek için Busan Şehri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Endüstri lideri konumumuz ve teknolojik uzmanlığımızla, Busan Şehri’nin blok zincir endüstrisine güçlü desteğiyle birleştiğinde, şehir içinde ve ötesinde kripto benimsemesinin artmasına yardımcı olmayı umuyoruz”

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Busan Belediye Başkanı Heong-Joon Park ise söz konusu anlaşma hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlaşmayla, dijital varlıklarla küresel entegre bir platform olarak Busan Digital Asset Exchange’i kurmaya bir adım daha yaklaştık. Amacımız Busan’ı dijital finans merkezi haline getirmek”

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Binance, blockchain teknolojisi için Busan şehri ile anlaştı