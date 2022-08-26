Binance, blockchain teknolojisi için Busan şehri ile anlaşma yaptı

Kripto para borsası Binance, resmi web sitesi üzerinden yayımladığı duyuruya göre; Binance ve Güney Kore'nin Busan şehri arasında Blockchain sektörünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için anlaşması imzalandı.
Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Şehrin inovasyon çabalarına fayda sağlayan ve destekleyen blok zincirle ilgili somut gelişmeler getirmek için Busan Şehri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Endüstri lideri konumumuz ve teknolojik uzmanlığımızla, Busan Şehri’nin blok zincir endüstrisine güçlü desteğiyle birleştiğinde, şehir içinde ve ötesinde kripto benimsemesinin artmasına yardımcı olmayı umuyoruz”
Busan Belediye Başkanı Heong-Joon Park ise söz konusu anlaşma hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Bu anlaşmayla, dijital varlıklarla küresel entegre bir platform olarak Busan Digital Asset Exchange’i kurmaya bir adım daha yaklaştık. Amacımız Busan’ı dijital finans merkezi haline getirmek”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: