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    Binance borsasına ABD Adalet Bakanlığı kıskacı

    Binance borsasının kara para aklama ve manipülasyon gibi suçlara karıştığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı soruşturma açmayı planlıyor ancak savcılar arasında birlik yok.
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    Binance Tam Boyutta Gör
    FTX borsasının batışı ve kurucusunun hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi gündeme damga vururken ABD yetkilileri Binance borsasını soruşturma peşinde. FTX batışında da parmağı olduğunu düşündüğü Binance borsasına karşı ABD tavrını sertleştiriyor.

    Binance borsasına soruşturma iması

    Reuters tarafından dile getirilen bir habere göre Adalet Bakanlığı bir süredir kara para aklama ve manipülasyon gibi suçlardan dolayı Binance borsasını soruşturmak istiyor. Bizzat kurucusu Changpeng Zhao ve bazı yetkililer soruşturma kapsamına alınacak. Borsanın avukatları ile de muhtemel bir uzlaşma için görüşmeler yapılıyor.

    Bununla birlikte bazı savcılar yeterli delil olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya karşı çıkıyor. Bu bakımdan Bakanlık içerisinde görüş ayrılığı oluştuğu için soruşturma hamlesi halen olgunlaşabilmiş değil.

    Binance ise yaptığı açıklamada güvenlik kuvvetleri ile yakın temas içerisinde olduklarını ve son 1 yıldır 47000 talebe cevap verdiklerini belirtti. Ayrıca borsanın güvenlik ve uyumluluk bölümünde çalışan sayısının 5 katına çıkarıldığını da ekledi.

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