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    Binance CEO’su CZ: "Kripto sektörünün gelişimi olumsuz etkilendi"

    Binance CEO’su Chanpeng Zhao (CZ), kripto para sektörünün mevcut durumu hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.                                                      
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    Binance CEO’su CZ: 'Kripto sektörünün gelişimi olumsuz etkilendi' Tam Boyutta Gör

    Kripto para dünyasında yaşanan Terra krizi ve sonrasında FTX’in iflasının etkileri halen hissediliyor. Bu olumsuz gelişmelerden sonra büyük zarara uğrayan kripto borsalarında gelişmeler yaşanmya devam ediyor. Piyasa geçtiğimiz gün ilk yukarı yönlü ivmesini kazanırken Binance CEO’su Chanpeng Zhao, açıklamada bulundu. Zhao, yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen piyasanın genel durumunun halen iyi olduğunu söyledi.

    FTX’in iflasıyla piyasalarda meydana gelen olumsuz dalgalanmalar, şirketler ve yatırımcılar için de güvensizliğe yol açtı. Yaşanan gelişmeler hakkında sıklıkla açıklamalar yapan Binance CEO’su Zhao, bunlara bir yenisini daha ekledi.

    Güncel durumu Bloomberg’ değerlendiren Chanpeng Zhao, FTX’in 2 haneli ve milyon dolarları bulan kayıplar yaşadığına değindi. Mevcut durumun kripto sektörünün gelişimi için son derece olumsuz etkiler yarattığını ifade eden Zhao, tüm bunlara rağmen sektörün genel olarak iyi durumda olduğunu belirtti.

    Voyager ile olan iş birliklerine de değinen Zhao, Voyager’ın varlıkları için yeni bir teklif hazırlığı sürecinde olduklarını açıkladı.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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