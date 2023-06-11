Binance CEO’su CZ, kriptolardaki düşüşü değerlendirdi

Tam Boyutta Gör Kripto paralara müşterilerinden topladığı fonlar ile yatırım yapan Scimitar Capital’in, bugünki kripto çöküşünde etmen olduğu iddia ediliyor. Özellikle altcoin’ler üzerinde yaklaşık 2 milyar dolara yakın satış yapıldığı söylemi ve sonrasında bir yatırım şirketinden gelen tasfiye kararı dikkat çekti. Konu ile ilgili olarak Binance CEO’su Changpeng Zhao da resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Kurumsal yatırım şirketi Scimitar Capital, portföyündeki kripto varlıkları tasfiye etme ve fon yatırımcılarına paralarını iade etme kararı almasının ardından altcoin’lerde bir çöküş gözlemlendi.

Kripto düzenlemesi MiCA, AB'nin Resmi Gazetesinde yayımlandı 1 gün önce eklendi

Ayrıca Scimitar Capital, portföyündeki tüm kripto varlıkları tasfiye ettiğini açıkladı. Yatırım şirketi, altcoin’lerden oluşan portföyünü nakite çevirme ve bunu fon yatırımcılarına iade etme kararı aldı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, resmi Twitter hesabından konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı:

Piyasa neden yükseliyor veya düşüyor? Kimse gerçekten bilmiyor. Pek çok insan bildiğini iddia eder ve genellikle bunu tek bir nedene bağlayabilir. Gerçekte bir piyasada çok sayıda satıcı ve alıcı vardır, herkesin kendine göre nedenleri olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.