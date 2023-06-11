Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance CEO’su CZ, kriptolardaki düşüşü değerlendirdi

    Kripto piyasasının çöküşüne ilk tepki Binance CEO‘su CZ’den geldi. Düzenleyici baskılar ile mücadele eden CEO, bu düşüşlerin arkasındaki nedeni kimsenin tam anlamıyla bilemeyeceğini söyledi.
    Oy Ver
    Binance CEO’su CZ, kriptolardaki düşüşü değerlendirdi Tam Boyutta Gör
    Kripto paralara müşterilerinden topladığı fonlar ile yatırım yapan Scimitar Capital’in, bugünki kripto çöküşünde etmen olduğu iddia ediliyor. Özellikle altcoin’ler üzerinde yaklaşık 2 milyar dolara yakın satış yapıldığı söylemi ve sonrasında bir yatırım şirketinden gelen tasfiye kararı dikkat çekti. Konu ile ilgili olarak Binance CEO’su Changpeng Zhao da resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. 

    Kurumsal yatırım şirketi Scimitar Capital, portföyündeki kripto varlıkları tasfiye etme ve fon yatırımcılarına paralarını iade etme kararı almasının ardından altcoin’lerde bir çöküş gözlemlendi. 

    Ayrıca Scimitar Capital, portföyündeki tüm kripto varlıkları tasfiye ettiğini açıkladı. Yatırım şirketi, altcoin’lerden oluşan portföyünü nakite çevirme ve bunu fon yatırımcılarına iade etme kararı aldı.

    Binance CEO’su Changpeng Zhao, resmi Twitter hesabından konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı: 

    Piyasa neden yükseliyor veya düşüyor? Kimse gerçekten bilmiyor. Pek çok insan bildiğini iddia eder ve genellikle bunu tek bir nedene bağlayabilir. Gerçekte bir piyasada çok sayıda satıcı ve alıcı vardır, herkesin kendine göre nedenleri olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 3 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    makarna kaç günde bozulur tinder gold işe yarıyor mu hoparlörden cızırtı sesi çıkıyor twitter gelen mesajlar görünmüyor hangi bayide hangi araba var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız