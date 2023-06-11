Binance CEO’su CZ, kriptolardaki düşüşü değerlendirdi

Kurumsal yatırım şirketi Scimitar Capital, portföyündeki kripto varlıkları tasfiye etme ve fon yatırımcılarına paralarını iade etme kararı almasının ardından altcoin’lerde bir çöküş gözlemlendi.
Ayrıca Scimitar Capital, portföyündeki tüm kripto varlıkları tasfiye ettiğini açıkladı. Yatırım şirketi, altcoin’lerden oluşan portföyünü nakite çevirme ve bunu fon yatırımcılarına iade etme kararı aldı.
Binance CEO’su Changpeng Zhao, resmi Twitter hesabından konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı:
Piyasa neden yükseliyor veya düşüyor? Kimse gerçekten bilmiyor. Pek çok insan bildiğini iddia eder ve genellikle bunu tek bir nedene bağlayabilir. Gerçekte bir piyasada çok sayıda satıcı ve alıcı vardır, herkesin kendine göre nedenleri olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi