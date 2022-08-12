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Kripto para sektöründe son dönemde hack ve dolandırıcılık durumları artış gösteriyor. Bunun arkasındaki iki sebep, hem sektörün yeni olması hem de henüz gelişme aşamasında olan teknolojiler nedeniyle hackerlerin odak noktası haline gelmesi. Bununla beraber hack saldırılarına uğrayan şirketler bu durumdan korunmak için yeni çalışmalar gerçekleştiriyor.

Son olarak kripto borsası Binance, Curve Finance’den çalınan 570 bin doların450 bin dolarını geri aldığını açıkladı. Söz konusu açıklama Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan geldi.

Binance CEO’su, Curve Finance’ten Çalınan Fonları Geri Aldıklarını Açıkladı

Binance’in CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile Curve Finance’ten çalınan fonlara dair bir müjde verdi. CZ, saldırıda çalınan fonların yaklaşık yüzde 83’üne denk gelen 450 bin doları kurtardıklarını duyurdu.

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Detay vermek gerekirse Curve Finance, Ethereum üzerinde çalışan merkeziyetsiz bir borsa (DEX) olarak karşımıza çıkıyor.

CZ, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Saldırganlar parayı yakalayamayacağımızı düşünerek, farklı yollarla Binance üzerinden transferlere devam etti”

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Binance, Curve Finance’ten çalınan 450 bin doları kurtardı