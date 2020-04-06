Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı

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Dünyada koronavirüs salgını etkisini gösterdiği günden bu yana yardım vakfı üzerinden bağış kampanyalarına başlayan ünlü kripto borsası Binance yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sıra Türkiye’de.

Koruyucu giysi bağışı

Geçtiğimiz haftalarda Binance Charity vakfı, Türkiye dahil salgından etkilenen 8 ülke için CryptoAgainstCovid19 adında bir yardım kampanyası başlatmıştı. İlk etapta 1 milyon dolar bağış yapan Binance sonrasında 1 milyon dolara kadar her 1 dolar için 1 dolar daha bağış yapacağını duyurmuştu. Hali hazırda kampanyada 2.2 milyon dolarlık yardım toplanmış durumda.

Vakıf yardım kampanyasının ilk ayağı kapsamında ülkelere tıbbi ekipman yardımı yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığına da 10 bin adet koruyucu giysinin bağışlandığı duyuruldu. Kampanya hali hazırda devam ettiği için ekipman bağışları da önümüzdeki günlerde devam edecek. Çin’deki salgın için toplanan 1.4 milyon dolarlık bağış ile binlerce maske, koruyucu giysi, solunum cihazı ve UV lamba yardımı yapılmıştı.

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