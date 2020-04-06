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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı

    Binance Charity vakfı, koronvirüs salgınından etkilenen ülkeler için başlattığı kripto yardım kampanyası kapsamında Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışladı.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance’den Sağlık Bakanlığına 10 bin koruyucu giysi bağışı
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    Dünyada koronavirüs salgını etkisini gösterdiği günden bu yana yardım vakfı üzerinden bağış kampanyalarına başlayan ünlü kripto borsası Binance yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sıra Türkiye’de.

    Koruyucu giysi bağışı

    Geçtiğimiz haftalarda Binance Charity vakfı, Türkiye dahil salgından etkilenen 8 ülke için CryptoAgainstCovid19 adında bir yardım kampanyası başlatmıştı. İlk etapta 1 milyon dolar bağış yapan Binance sonrasında 1 milyon dolara kadar her 1 dolar için 1 dolar daha bağış yapacağını duyurmuştu. Hali hazırda kampanyada 2.2 milyon dolarlık yardım toplanmış durumda.

    Vakıf yardım kampanyasının ilk ayağı kapsamında ülkelere tıbbi ekipman yardımı yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığına da 10 bin adet koruyucu giysinin bağışlandığı duyuruldu. Kampanya hali hazırda devam ettiği için ekipman bağışları da önümüzdeki günlerde devam edecek. Çin’deki salgın için toplanan 1.4 milyon dolarlık bağış ile binlerce maske, koruyucu giysi, solunum cihazı ve UV lamba yardımı yapılmıştı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Çok güzel bir bağış
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 13 sa. yeni yorumcu
    Çok iyi olmuş bu
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Çok güzel bir bağış
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