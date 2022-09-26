Tam Boyutta Gör

Terra ekosisteminin çöküşünün ardından kripto piyasasında büyük bir düşüş yaşandı ve şirketler iflas savaşı vermeye başladı. Son olarak Terra Classic‘in (LUNC) algoritmik stablecoin mekanizmasının bozulmasıyla birlikte arzın kontrol edilememesi gibi bir durum çıktı. Söz konusu ekosistem, yakım mekanizması ile kurtarılmaya çalışılıyor. Son olarak Binance’in yaptığı duyuru da tam olarak burada devreye giriyor.

Kripto para borsası Binance, Terra Classic (LUNC) işlemlerinde yakım mekanizmasını uygulayacağını açıkladı.

Luna ekosisteminde işler karışıyor 8 sa. önce eklendi

LUNC arzının azaltılması amaçlanıyor

Binance’in paylaştığı yeni duyuruya göre borsa, tüm alım satım ücretlerini LUNC yakım adresine göndererek bir yakım mekanizması uygulayacak. Binance tarafından yapılan duyuruya göre borsa, tüm alım satım ücretlerini LUNC yakım adresine göndererek bir yakım mekanizması uygulayacak. Bu işlem ile birlikte LUNC arzının kademeli olarak azaltılması planlanıyor.

Ek olarak fiyatı bol sıfırlı bir hâle bürününen ekosistem, yeni bir yakım mekanizması ile birlikte kurtarılmaya çalışılıyor.

Ayrıca belirtmek gerekirse söz konusu bu işlem ile birlikte LUNC arzının kademeli olarak azaltılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance’den Terra Classic (LUNC) için yakım protokolü