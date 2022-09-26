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    Binance’den Terra Classic (LUNC) için yakım protokolü

    Terra krizinden sonra Terra'da çatallanma yaşanmış ve Terra Classic (LUNC) ortaya çıkmıştı. Binance, Terra Classic için yeni kararını duyurdu.                     
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    Binance’den Terra Classic (LUNC) için yakım protokolü
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    Terra ekosisteminin çöküşünün ardından kripto piyasasında büyük bir düşüş yaşandı ve şirketler iflas savaşı vermeye başladı. Son olarak Terra Classic‘in (LUNC) algoritmik stablecoin mekanizmasının bozulmasıyla birlikte arzın kontrol edilememesi gibi bir durum çıktı. Söz konusu ekosistem, yakım mekanizması ile kurtarılmaya çalışılıyor. Son olarak Binance’in yaptığı duyuru da tam olarak burada devreye giriyor.

    Kripto para borsası Binance, Terra Classic (LUNC) işlemlerinde yakım mekanizmasını uygulayacağını açıkladı.

    LUNC arzının azaltılması amaçlanıyor

    Binance’in paylaştığı yeni duyuruya göre borsa, tüm alım satım ücretlerini LUNC yakım adresine göndererek bir yakım mekanizması uygulayacak. Binance tarafından yapılan duyuruya göre borsa, tüm alım satım ücretlerini LUNC yakım adresine göndererek bir yakım mekanizması uygulayacak. Bu işlem ile birlikte LUNC arzının kademeli olarak azaltılması planlanıyor.

    Ek olarak fiyatı bol sıfırlı bir hâle bürününen ekosistem, yeni bir yakım mekanizması ile birlikte kurtarılmaya çalışılıyor. 

    Ayrıca belirtmek gerekirse söz konusu bu işlem ile birlikte LUNC arzının kademeli olarak azaltılması planlanıyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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