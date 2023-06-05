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    Atomic Wallet saldırıya uğradı, Türk yatırımcı 1 milyon dolar kaybetti

    5 milyondan fazla kullanıcısı olan Atomic Wallet kripto cüzdan platformu bir protokolü yüzünden siber saldırıya uğradı ve 50 milyon dolara yakın varlığını çaldırdı. 
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    Kripto para dünyası ne yazık ki siber saldırganların hışmından bir türlü kurtulamıyor. Kripto cüzdan uygulamalarının en önemlilerinden Atomic Wallet siber saldırıya uğradı ve geride sayısız mağdur bıraktı.

    Atomic Wallet büyük zararda

    Yapılan araştırmalara göre Atomic Wallet platformu hafta sonunda büyük bir saldırıya uğradı. 5 milyon kullanıcısı olan ve önemli bir birikime ev sahipliği yapan platformun adeta yerle bir edildiğini söylemek mümkün.

    Henüz açığın nereden kaynaklandığı bilinmiyor ancak saldırganlar varlıkları çaldıktan sonra ticaret geçmişini silmiş ve neredeyse tüm portföyü boşaltmış. Saldırıda tek bir yatırımcının 8 milyon dolar kaybettiği ve en büyük 5 cüzdanın da 17 milyon dolar kaybının olduğu belirtilmiş. Bir Türk yatırımcı ise çoğunlukla ödül programlarından kazandığı 1 milyon dolarını kaptırmış. Toplamda 35 milyon dolar zarar görünürken bunun 50 milyon dolar olabileceği belirtiliyor.

    Bir merkeziyetsiz cüzdan olduğu için sorumluluk tamamen yatırımcıda oluyor ancak bu tür siber saldırılarda her iki taraf da mağdur oluyor. Atomic Wallet mağdur yatırımcıların cüzdan adreslerini toplamaya başlamış ve satışların önüne geçmek için de borsalarla iletişime geçmiş. Ne var ki mağduriyet nasıl giderilecek bilinmiyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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