Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance CEO'su CZ: "Binance gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ediyor"

    Binance CEO'su Changpeng Zhao,, Binance'in gelirlerinin çok büyük bölümünün işlem ücretlerinden geldiğini duyurdu.                                               
    Oy Ver

    Binance, gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ediyor Tam Boyutta Gör

    Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, YouTube’da yayınlanan bir TechCrunch röportajında, kripto para borsası Binance’in gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ettiğini söyledi. Binance’in daha temiz bir deneyim sağlamak için 2020’de satın aldığı veri sitesi CoinMarketCap’teki tüm reklamları kaldırdığını sözlerine ekledi. Zhao, “Bunu tekrar açabiliriz, bu bize yılda 40 milyon dolar verir. Ama bugün buna ihtiyacımız yok” dedi.

    Birçok kripto para borsası yaptıkları çalışamalar ile gündeme geliyor. Özellikle son dönemde Binance yaptığı açıklamalar ve ile sık sık gündemde kalmayı başarıyor. Son olarak Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, kripto para borsası Binance’in gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ettiğini söyledi.

    Binance’in gelirinin 2022’de yaklaşık 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Chanpeng Zhao, FTX’in bilançosunda 2 haneli, milyar dolarlık kayıpların olduğunu belirtirken, yaşanan bu etkinin kripto sektöründe oldukça olumsuz yansıdığını ve gelişimi yavaşlattığını belirtti.

    Son olarak kripto piyasasına olan güvenini yineleyen Zhao, kripto para piyasasındaki bulaşıcı etkinin bir süre daha devam edeceğini ancak sektörün genel durumunu koruduğunu belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız