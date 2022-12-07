Binance CEO'su CZ: "Binance gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ediyor"

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Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, YouTube’da yayınlanan bir TechCrunch röportajında, kripto para borsası Binance’in gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ettiğini söyledi. Binance’in daha temiz bir deneyim sağlamak için 2020’de satın aldığı veri sitesi CoinMarketCap’teki tüm reklamları kaldırdığını sözlerine ekledi. Zhao, “Bunu tekrar açabiliriz, bu bize yılda 40 milyon dolar verir. Ama bugün buna ihtiyacımız yok” dedi.

Birçok kripto para borsası yaptıkları çalışamalar ile gündeme geliyor. Özellikle son dönemde Binance yaptığı açıklamalar ve ile sık sık gündemde kalmayı başarıyor. Son olarak Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, kripto para borsası Binance’in gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ettiğini söyledi.

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Binance’in gelirinin 2022’de yaklaşık 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Chanpeng Zhao, FTX’in bilançosunda 2 haneli, milyar dolarlık kayıpların olduğunu belirtirken, yaşanan bu etkinin kripto sektöründe oldukça olumsuz yansıdığını ve gelişimi yavaşlattığını belirtti.

Son olarak kripto piyasasına olan güvenini yineleyen Zhao, kripto para piyasasındaki bulaşıcı etkinin bir süre daha devam edeceğini ancak sektörün genel durumunu koruduğunu belirtti.

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Binance, gelirinin yüzde 90’ını işlem ücretlerinden elde ediyor