Binance’in ABD operasyonları durdurulabilir

CFTC, Binance‘ın türev kurallarını ihlal ettiğini ve önemli belgeleri yok ettiğini iddia etti. Davayı değerlendiren Bernstein analistleri, CTFC’nin Binance.US‘in operasyonlarını durdurabileceğini açıkladı. Bernstein raporunda, Binance.US‘in borsanın küresel operasyonlarının yüzde 5’inden azını oluşturduğu belirtildi.
Raporda, kripto para ticaretinin küresel bir iş olduğuna vurgu yapıldı. Binance’in ana gelir kaynağı ve lisans çalışmaları yaptığı Avrupa, Afrika ve Avustralya operasyonlarını korumaya çalışacağına dikkat çekildi.
CFTC ve Binance olaylarını önceden bilen birçok yatırımcı, ellerindeki kripto varlıkları borsalardan çekti. CFTC’nin iddianamesinden önceki 12 saat içerisinde, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık “merkezi borsa çıkışı” gözlemlendi. Bu çıkış işlemlerine bakıldığında, Binance’ten yaklaşık 1 milyar dolarlık bir para çıkışı yapıldığı belirlendi. Ayrıca, CFTC’nin iddianamesinden hemen sonra, Binance’ten 240 milyon dolarlık varlığın daha çekildiği görüldü. Son 24 saat içerisinde sadece Ethereum ağından 400 milyon dolardan fazla para çıkışı yaşandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)