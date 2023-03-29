Binance’in ABD operasyonları durdurulabilir

Tam Boyutta Gör ABD’nin emtia düzenleyicisi CTFC, Binance ve CEO’su CZ’ye dava açtı. Bu gelişmeyle birlikte borsadan çıkışlar hızlanırken, kripto paralarda kayıplar görüldü. Bitcoin, 26 bin 500 dolara kadar geri çekildi.

ABD Binance borsasının yakasını bırakmıyor 22 sa. önce eklendi

CFTC, Binance‘ın türev kurallarını ihlal ettiğini ve önemli belgeleri yok ettiğini iddia etti. Davayı değerlendiren Bernstein analistleri, CTFC’nin Binance.US‘in operasyonlarını durdurabileceğini açıkladı. Bernstein raporunda, Binance.US‘in borsanın küresel operasyonlarının yüzde 5’inden azını oluşturduğu belirtildi.

Raporda, kripto para ticaretinin küresel bir iş olduğuna vurgu yapıldı. Binance’in ana gelir kaynağı ve lisans çalışmaları yaptığı Avrupa, Afrika ve Avustralya operasyonlarını korumaya çalışacağına dikkat çekildi.

CFTC ve Binance olaylarını önceden bilen birçok yatırımcı, ellerindeki kripto varlıkları borsalardan çekti. CFTC’nin iddianamesinden önceki 12 saat içerisinde, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık “merkezi borsa çıkışı” gözlemlendi. Bu çıkış işlemlerine bakıldığında, Binance’ten yaklaşık 1 milyar dolarlık bir para çıkışı yapıldığı belirlendi. Ayrıca, CFTC’nin iddianamesinden hemen sonra, Binance’ten 240 milyon dolarlık varlığın daha çekildiği görüldü. Son 24 saat içerisinde sadece Ethereum ağından 400 milyon dolardan fazla para çıkışı yaşandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.