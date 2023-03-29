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    Anlık Bildirim

    Binance’in ABD operasyonları durdurulabilir

    Kripto para borsası Binance, ABD’nin emtia düzenleyicisi CTFC tarafından dava edildi. Dava sonucunda Binance.Us'in operasyonlarının durdurulması kararı çıkabilir.
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    Binance’in ABD operasyonları durdurulabilir Tam Boyutta Gör
    ABD’nin emtia düzenleyicisi CTFC, Binance ve CEO’su CZ’ye dava açtı. Bu gelişmeyle birlikte borsadan çıkışlar hızlanırken, kripto paralarda kayıplar görüldü. Bitcoin, 26 bin 500 dolara kadar geri çekildi.

    CFTC, Binance‘ın türev kurallarını ihlal ettiğini ve önemli belgeleri yok ettiğini iddia etti. Davayı değerlendiren Bernstein analistleri, CTFC’nin Binance.US‘in operasyonlarını durdurabileceğini açıkladı. Bernstein raporunda, Binance.US‘in borsanın küresel operasyonlarının yüzde 5’inden azını oluşturduğu belirtildi.

    Raporda, kripto para ticaretinin küresel bir iş olduğuna vurgu yapıldı. Binance’in ana gelir kaynağı ve lisans çalışmaları yaptığı Avrupa, Afrika ve Avustralya operasyonlarını korumaya çalışacağına dikkat çekildi.

    CFTC ve Binance olaylarını önceden bilen birçok yatırımcı, ellerindeki kripto varlıkları borsalardan çekti. CFTC’nin iddianamesinden önceki 12 saat içerisinde, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık “merkezi borsa çıkışı” gözlemlendi. Bu çıkış işlemlerine bakıldığında, Binance’ten yaklaşık 1 milyar dolarlık bir para çıkışı yapıldığı belirlendi. Ayrıca, CFTC’nin iddianamesinden hemen sonra, Binance’ten 240 milyon dolarlık varlığın daha çekildiği görüldü. Son 24 saat içerisinde sadece Ethereum ağından 400 milyon dolardan fazla para çıkışı yaşandı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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