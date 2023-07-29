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    Şaşırtıcı birliktelik: SEC ve Binance’den ortak adım kararı!

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e dava açmıştı. Taraflar arasında süreç devam ederken SEC ve Binance, Eeona’a karşı güçlerini birleştirmeye karar verdi.
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    Şaşırtıcı birliktelik: SEC ve Binance Tam Boyutta Gör

    SEC’in Binance’e açtığı davaya Eeon, müşterileri adına dahil olmak istedi. SEC ve Binance ise bu hamlenin yasal gerekliliklerini karşılamadığını savundu. İkilini aynı noktada birleşmesi, ekosistemde şaşkınlık yarattı. Davacı (SEC) ve davalı (Binance), Eeon tarafından yapılacak herhangi bir müdahaleye karşı çıkmak için birleşti. SEC tarafı, Eeon’un başka davalarda kendini birçok kez temsil etme geçmişine sahip oldğuunu belirtti ve sürekli başarısız olduklarını söyledi.

    SEC’in gerekçelerine göre borsa kanunu, özel davacıların davaya dahil olmasını engelliyor. Aynı zamanda SEC’in iddialarıyla diğer iddialar aynı. Dolayısıyla Eeon’un davaya dahil olmasının bir etkisinin olmayacağı da söyleniyor. SEC’e göre Eeon’un dilekçesi, dahil olmak için gerekli şartları karşılamıyor.

    Binance tarafına bakacak olursak, burada da 3 neden var:

    • SEC’in onayının olmalası,
    • Eeon’un kendini meşru bir çıkar tarafı olarak gösterememesi,
    • Yasal gerekliliklerin yerine getirilememesi.

    Binance’e göre, Eeon’un dava ile bir ilgisi yok.

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