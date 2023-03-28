Binance borsasına kural ihlali davası

Tam Boyutta Gör Çin’in kripto para ile ilgili faaliyetleri tamamen yasaklaması sonrasında madencilik faaliyetleri ABD’de yoğunlaştı. Haliyle kripto para dünyasının ABD düzenlemelerine yönelik bir hassasiyeti oluştu. ABD bunu çok iyi kullanıyor.

Binance borsasına ağır suçlamalar

Ekonomik kriz ile birlikte global çapta likiditeye ihtiyacın artması geleneksel finans sistemlerini daha zor bir noktaya getirdi. ABD de zaten kısıtlı olan likiditeyi, çok güvenmediği kripto para piyasasına kaptırmamak için düzenleyici enstrümanları yoğun bir şekilde kullanıyor.

Geçtiğimiz hafta Tron ekosisteminin kurucusu Justin Sun’a kara para aklamak ve izinsiz menkul kıymet satışı yapmak gibi suçlamalardan dava açılmıştı. Şimdi ise Binance borsası ve şirket yöneticilerine ticaret kurallarına uymamak suçlamasıyla dava açıldı.

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ABD Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu – CFTC, ticaret kurallarını çiğnediği için Binance borsasına, kurucu Changpeng Zhao ve iki eski yöneticiye dava açtı. Suçlamalar arasında bilinçli olarak düzenleme olmadan ABD vatandaşlarının global borsaya üyeliğinin kabul edilmesi, düzenleme dışı kaldıraç ve vadeli işlemler sunulması, Zhao’ya ait 300 civarı hesap ile borsada ticaret yapması, kara paranın aklanmasına engel olunmaması, global borsanın düzenlemelerden kaçırılması yer alıyor.

Dava dosyalarına Binance yöneticilerinin veya çalışanlarının mail görüşmeleri de eklenmiş. Bu davayı daha ciddi bir hale getiriyor. Özellikle suç örgütü kabul edilen gruplardan para aktarımı yapıldığının bilindiği göze çarpıyor.

Hukuk otoriteleri eğer bir uzlaşma meydana gelmezse Binance US branşının tamamen faaliyetlerinin sonlanacağını, ABD yatırımcılarının borsayı kullanamayacağını ve Binance ile ilgili ödeme sistemlerinin devre dışı kalacağını belirtiyor. Ayrıca CFTC davayı kazanırsa bu kez kara para aklama gibi farklı suçlamaların da devreye gireceği belirtilmiş. Haber sonrasında Bitcoin fiyatı 26500$ seviyelerine kadar geri çekildi.

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ABD Binance borsasının yakasını bırakmıyor