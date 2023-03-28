Binance borsasına kural ihlali davası

Binance borsasına ağır suçlamalar
Ekonomik kriz ile birlikte global çapta likiditeye ihtiyacın artması geleneksel finans sistemlerini daha zor bir noktaya getirdi. ABD de zaten kısıtlı olan likiditeyi, çok güvenmediği kripto para piyasasına kaptırmamak için düzenleyici enstrümanları yoğun bir şekilde kullanıyor.
Geçtiğimiz hafta Tron ekosisteminin kurucusu Justin Sun’a kara para aklamak ve izinsiz menkul kıymet satışı yapmak gibi suçlamalardan dava açılmıştı. Şimdi ise Binance borsası ve şirket yöneticilerine ticaret kurallarına uymamak suçlamasıyla dava açıldı.
ABD Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu – CFTC, ticaret kurallarını çiğnediği için Binance borsasına, kurucu Changpeng Zhao ve iki eski yöneticiye dava açtı. Suçlamalar arasında bilinçli olarak düzenleme olmadan ABD vatandaşlarının global borsaya üyeliğinin kabul edilmesi, düzenleme dışı kaldıraç ve vadeli işlemler sunulması, Zhao’ya ait 300 civarı hesap ile borsada ticaret yapması, kara paranın aklanmasına engel olunmaması, global borsanın düzenlemelerden kaçırılması yer alıyor.
Dava dosyalarına Binance yöneticilerinin veya çalışanlarının mail görüşmeleri de eklenmiş. Bu davayı daha ciddi bir hale getiriyor. Özellikle suç örgütü kabul edilen gruplardan para aktarımı yapıldığının bilindiği göze çarpıyor.
Hukuk otoriteleri eğer bir uzlaşma meydana gelmezse Binance US branşının tamamen faaliyetlerinin sonlanacağını, ABD yatırımcılarının borsayı kullanamayacağını ve Binance ile ilgili ödeme sistemlerinin devre dışı kalacağını belirtiyor. Ayrıca CFTC davayı kazanırsa bu kez kara para aklama gibi farklı suçlamaların da devreye gireceği belirtilmiş. Haber sonrasında Bitcoin fiyatı 26500$ seviyelerine kadar geri çekildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)