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    Binance borsasına kural ihlali davası

    Binance borsası düzenleme dışı kaldıraç ve vadeli işlemler sunulması, manipülasyon, kara paranın aklanmasına engel olunmaması gibi suçlamalarla dava edildi.     
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    Binance Tam Boyutta Gör
    Çin’in kripto para ile ilgili faaliyetleri tamamen yasaklaması sonrasında madencilik faaliyetleri ABD’de yoğunlaştı. Haliyle kripto para dünyasının ABD düzenlemelerine yönelik bir hassasiyeti oluştu. ABD bunu çok iyi kullanıyor.

    Binance borsasına ağır suçlamalar

    Ekonomik kriz ile birlikte global çapta likiditeye ihtiyacın artması geleneksel finans sistemlerini daha zor bir noktaya getirdi. ABD de zaten kısıtlı olan likiditeyi, çok güvenmediği kripto para piyasasına kaptırmamak için düzenleyici enstrümanları yoğun bir şekilde kullanıyor.

    Geçtiğimiz hafta Tron ekosisteminin kurucusu Justin Sun’a kara para aklamak ve izinsiz menkul kıymet satışı yapmak gibi suçlamalardan dava açılmıştı. Şimdi ise Binance borsası ve şirket yöneticilerine ticaret kurallarına uymamak suçlamasıyla dava açıldı.

    ABD Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu – CFTC, ticaret kurallarını çiğnediği için Binance borsasına, kurucu Changpeng Zhao ve iki eski yöneticiye dava açtı. Suçlamalar arasında bilinçli olarak düzenleme olmadan ABD vatandaşlarının global borsaya üyeliğinin kabul edilmesi, düzenleme dışı kaldıraç ve vadeli işlemler sunulması, Zhao’ya ait 300 civarı hesap ile borsada ticaret yapması, kara paranın aklanmasına engel olunmaması, global borsanın düzenlemelerden kaçırılması yer alıyor.

    Dava dosyalarına Binance yöneticilerinin veya çalışanlarının mail görüşmeleri de eklenmiş. Bu davayı daha ciddi bir hale getiriyor. Özellikle suç örgütü kabul edilen gruplardan para aktarımı yapıldığının bilindiği göze çarpıyor.

    Hukuk otoriteleri eğer bir uzlaşma meydana gelmezse Binance US branşının tamamen faaliyetlerinin sonlanacağını, ABD yatırımcılarının borsayı kullanamayacağını ve Binance ile ilgili ödeme sistemlerinin devre dışı kalacağını belirtiyor. Ayrıca CFTC davayı kazanırsa bu kez kara para aklama gibi farklı suçlamaların da devreye gireceği belirtilmiş. Haber sonrasında Bitcoin fiyatı 26500$ seviyelerine kadar geri çekildi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 12 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 17 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 18 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 18 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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