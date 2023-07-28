Binance: "CFTC, Binance’i dava etmek için uğraşıyor"

Tam Boyutta Gör SEC’in açtığı dava ile bir darbe alan Binance, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. CFTC'ye göre göre Binance, ABD’li vatandaşlarına yasa dışı emtia ticareti için ürünler sunuyor.

Binance ise açılan bu davaya itirazda gecikmedi ve davanın reddi için başvuruda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, CFTC’nin Binance’e dava açmaya çalışırken, yetki alanını aştığı iddiası bulunuyor. Binance, davanın reddi için yaptığı başvuruda, açılan davanın düşürülmesini talep etti.

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Yapılan başvuruda, Binance’in aslında ABD’de faaliyet göstermediği ve şirket CEO’su Changpeng Zhao’nun zaten ülkede yaşamadığı bilgisi yer alıyor. Başvuruya göre Binance, CFTC’nin bu davada aşırıya kaçtığını iddia ediyor. CFTC’nin yönettiği suçlamaların 6 tanesinde yabancıları kapsamadığı bilgisine yer veriliyor. Ayrıca suçlamaların çoğunun yasal standartları karşılamadığı da söyleniyor. Binance’in emtia borsası yasasından kaçmaya çalıştığı da reddedilen iddialar arasında.

Aynı zamanda Binance’e göre CFTC zaten ABD’deki spot ticareti üzerinde düzenleyici yetkisi olmadığı konusunda hiçbir ihtilafa sahip değil.

Başta da söylediğimiz gibi Binance’e ilk dava SEC tarafından açılmıştı. Borsanın bu davalarla nasıl baş edeceği halen merak konusu.

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