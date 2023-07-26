Binance, CTFC davasının reddini istiyor

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Binance, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından kendilerine yöneltilen suçlamalar için karşı atağa geçti. Düzenleyici kurum geçtiğimiz mart ayında mevzuat ihlalleri nedeniyle dava açmıştı.

Illinois Bölge Mahkemesi'ne geçtiğimiz gün yapılan bir başvuruda, birden fazla Binance kuruluşu, Zhao ve eski Genel Uyum Sorumlusu Samuel Lim, 27 Temmuz'dan önce şikayeti reddetmek için iki ayrı dilekçe sunmayı planladıklarını söyledi.

Dilekçede, yabancı Binance kuruluşlarının ve Zhao'nun, şikayetin reddi için ortak bir önerge sunmaya hazırladıkları belirtiliyor. Dilekçeyi yorumlayan hukuk danışmanları Binance’in CFTC tarafından açılan davayı reddetmeye hazırlandığını belirtti.

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Başvuru dosyasına göre hakkında ihlal suçlamaları bulunan Binance’in eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim de davayı reddeden tarafta yer alacak.

Bununla birlikte CFTC tarafından başlatılan davanın karmaşıklığını ve argümanların sayısını gerekçe gösteren Binance, hukuk bildirilerinin sayfa sınırının genişletilmesini de talep etti.

Mevcut şartlar altında Binance, CZ ve Lim’in CFTC şikayetine yanıtlarını sunmak için 27 Temmuz’a kadar süreleri bulunuyor.

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