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    Binance’in Brezilya’daki yeni ödeme sağlayıcısı belli oldu

    Çinli kripto para borsası Binance, Brezilya’da ödeme sağlayıcısı olarak Latam Gateway’i seçtiğini açıkladı.                                                              
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    Binance’in Brezilya’daki yeni ödeme sağlayıcısı Latam Gateway

    Kripto para borsası Binance kısa süre önce Pix anında ödeme sistemine çift yönlü transferleri askıya aldıktan sonra Brezilya’daki ödeme sağlayıcısını değiştirdi. Bu kez Brezilya’da ödeme sağlayıcısı Latam Gateway’i tercih ettiğini duyurdu. 

    Kripto borsası Binance kullanıcıların Pix hesaplarına para yatırma ve çekme işlemleri sağlamak için Capitual hizmetlerini kullanıyordu. Son olarak alınan bir karar ile Binance Brezilya’da ödeme sağlayıcısı Latam Gateway ile birlikte çalışacağını açıkladı. Binance konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “Borsa ile birlikte Binance, Mart ayında duyurulan merkez bankası ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM) tarafından yetkilendirilmiş bir şirket olan Sim;paul’u yerel aracılık edinme sürecini yürütürken müşteriler için daha iyi bir çözüm sunacak”

    Kısa süre önce Binance tarafından yapılan açıklamaya göre; Binance’in bir yıl sekiz ay boyunca Pix üzerinden para yatırma ve çekme işlemlerini yürüten yerel ödeme hizmeti sağlayıcısı Capitual ile olan ortaklığını sonlandırmıştı.

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