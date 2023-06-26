Binance’in pazar payı yılın en düşük seviyesinde

Kripto para borsası Binance, düzenleyici baskılarından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. ABD’de açılan davaların ardından Binance, bazı ülkelerden çekildiğini bildirdi. Bu gelişmeler borsanın ticari faaliyetlerini de sarstı. Binance‘in pazar payının bir yılın en düşük seviyesine indiği kaydedildi. Borsanın spot ticaret pazar payı yüzde 56 seviyesine indi.
Kaiko’ya göre Binance US, CFTC ve SEC davaların ardından neredeyse tüm pazar payını kaybetti. Binance’in pazar payının mart ayında sona eren sıfır komisyon kampanyasından da olumsuz etkilendi. Borsa kısa süre önce True USD, BUSD, USDT ve USDC dahil olmak üzere stablecoin’ler için 30 Haziran’dan itibaren yeni bir kampanya duyurdu.
BlackRock gibi geleneksel finansın önde gelen şirketlerinin, düzenlenmiş kurum arayan yatırımcıları cezbedebileceği belirtildi. Nansen CEO’su Alex Svanevik, “Merkezi borsalar kendilerini merkezi olmayan borsalar ve pazara giren geleneksel finans oyuncuları arasında sıkışmış bulacaklar” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D