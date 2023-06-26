Tam Boyutta Gör Binance, artan düzenleyici baskıları ile baş etmekte zorlanıyor. Borsanın pazar payı yılın en düşük seviyesine geriledi. Araştırma firması Kaiko’nun verilerine göre borsanın spot ticaret pazar payı yüzde 56 civarında kaldı. Bu oran yüzde 53,7 olarak kaydedilen 2022'nin Ağustos ayından beri en düşük seviye oldu. SEC, Haziran ayının ilk haftasında Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açmıştı.

Kripto para borsası Binance, düzenleyici baskılarından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. ABD’de açılan davaların ardından Binance, bazı ülkelerden çekildiğini bildirdi. Bu gelişmeler borsanın ticari faaliyetlerini de sarstı. Binance‘in pazar payının bir yılın en düşük seviyesine indiği kaydedildi. Borsanın spot ticaret pazar payı yüzde 56 seviyesine indi.

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Kaiko’ya göre Binance US, CFTC ve SEC davaların ardından neredeyse tüm pazar payını kaybetti. Binance’in pazar payının mart ayında sona eren sıfır komisyon kampanyasından da olumsuz etkilendi. Borsa kısa süre önce True USD, BUSD, USDT ve USDC dahil olmak üzere stablecoin’ler için 30 Haziran’dan itibaren yeni bir kampanya duyurdu.

BlackRock gibi geleneksel finansın önde gelen şirketlerinin, düzenlenmiş kurum arayan yatırımcıları cezbedebileceği belirtildi. Nansen CEO’su Alex Svanevik, “Merkezi borsalar kendilerini merkezi olmayan borsalar ve pazara giren geleneksel finans oyuncuları arasında sıkışmış bulacaklar” dedi.

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Binance’in pazar payı yılın en düşük seviyesinde