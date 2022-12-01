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    Binance, Japonya merkezli kripto borsası BitCoin’i satın aldı

    Bitcoin ile aynı ismi paylaşan Japonya merkezli kripto para borsası BitCoin, Binance'e satıldı. Binance bu hamleyle Japonya pazarına adımını attı.               
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    Binance, Japonya merkezli kripto borsası BitCoin’i satın aldı Tam Boyutta Gör

    Binance, Japonya’da kayıtlı kripto değişim hizmeti sağlayıcısı Sakura Exchange BitCoin’in (SEBC) yüzde 100’ünü satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla Binance, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA) tarafından düzenlenen bir kuruluş olarak Japon pazarına giriyor. 

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    Binance Japonya Genel Müdürü Takeshi Chino konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Japon piyasası, kripto para biriminin benimsenmesinin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Son derece gelişmiş bir teknoloji ekosistemine sahip dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olarak, şimdiden güçlü bir blok zinciri alımı için hazır durumda”

    SEBC CEO’su Hitomi Yamamoto ise, “Dünyanın önde gelen kripto varlık takası hizmet sağlayıcılarından biri olan Binance ile bu duyuruyu yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    M
    M e c 1 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 22 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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