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Binance, Japonya’da kayıtlı kripto değişim hizmeti sağlayıcısı Sakura Exchange BitCoin’in (SEBC) yüzde 100’ünü satın aldığını duyurdu. Bu satın almayla Binance, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA) tarafından düzenlenen bir kuruluş olarak Japon pazarına giriyor.

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Binance Japonya Genel Müdürü Takeshi Chino konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Japon piyasası, kripto para biriminin benimsenmesinin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Son derece gelişmiş bir teknoloji ekosistemine sahip dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olarak, şimdiden güçlü bir blok zinciri alımı için hazır durumda”

SEBC CEO’su Hitomi Yamamoto ise, “Dünyanın önde gelen kripto varlık takası hizmet sağlayıcılarından biri olan Binance ile bu duyuruyu yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

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Binance, Japonya merkezli kripto borsası BitCoin’i satın aldı