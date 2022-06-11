Binance, kripto ödeme ağı için TripleA ile anlaştı

Kripto borsası Binance yeni gelişmeler ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez kripto borsası Binance, uluslararası bir kripto para ödeme ağını geliştirmek için kripto ödemelerini etkinleştirerek işletmelerin gelirlerini artırmalarına yardımcı olan TripleA‘yı seçti.
Yapılan bu anlaşma ile beraber Asya’daki sınırlı sayıda spor ayakkabı ve diğer koleksiyon ürünleri için tanınmış çevrimiçi pazarlardan biri olan Novelship dahil olmak üzere birçok yatırımcı için fırsatlar sağlayacak.
Binance Pay İş Geliştirme Bölge Başkanı Pakning Luk, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“TripleA'yı stratejik bir ödeme ortağı olarak duyurmaktan daha heyecanlı olamazdık” dedi. Bu, Binance Pay'in işletmelere ve tüketicilere temassız, sınırsız ve güvenli bir kripto para ödeme deneyimi sağlama misyonunu pekiştiriyor”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek