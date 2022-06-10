Mastercard’dan NFT hamlesi: Artık NFT satın alınabilecek!

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Geçtiğimiz günlerde NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusunda bulunan ödeme devi Mastercard, bu kez NFT ödeme hizmeti için yeni ortaklarını duyurdu.

Mastercard, NFT Ödeme Hizmeti İçin Yeni Anlaşmalar Yapıyor

NFT satın alma sürecinin daha kolay ve daha güvenli olması gerektiğine inandıklarını belirten ödeme devi Mastercard, kullanıcıların kartlarıyla NFT almalarına olanak sağlayacak. Bugün resmi web sitesinden açıklama yapan Mastercard, kullanıcılarının kartlarıyla NFT alabilmesine imkan sağladıklarını duyurdu.

Mastercard, bu geliştirmenin bir parçası olarak; Immutable X (IMX), Candy Digital, The Sandbox (SAND), Mintable, Spring , Nifty Gateway ve Web3 altyapı sağlayıcısı MoonPay ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

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Şirketin Küresel Kripto Başkan Yardımcısı Raj Dhamodharan konuyla ilgili şunları söyledi:

“İnsanların Mastercard ile NFT satın alabilmelerini sağlayacağız. O yüzden bu şirketlerle birlikte çalışıyoruz. Dünya çapında 2,9 milyar Mastercard kullanıcısına bu özelliği getirdiğimizde NFT ekosistemi üzerinde büyük bir etkisi olabilir”

Son olarak MasterCard’ın geçtiğimiz Ocak ayında NFT satışları için Coinbase ile ortaklık kurduğunu hatırlatalım.

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