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    Binance, likidite sorunları için kurtarma fonu başlatıyor

    Likidite krizi yaşayan FTX, iflas ettiğini açıkladı. Binance, sektördeki benzer olayların yaşanmasını engellemek için destek fonunu duyurdu.                                
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    Binance, likidite sorunları için kurtarma fonu başlatıyor Tam Boyutta Gör

    FTX çöküşüyle zorlu süreç yaşayan kripto para piyasasına, Binance borsasından güçlü bir destek geldi. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), destek fonunu duyurdu. CZ, "Kripto bir yere gitmiyor. Biz halen buradayız" dedi. CZ, kripto endüstrisini yeniden inşa etmek istiyor.  

    FTX çöküşüyle derinden etkilenen kripto endüstrisine değinen CZ, zorlu süreçlerin üstesinden gelmek için kurtarma fonu başlatacak. "Endüstri kurtarma fonu" ile likidite krizi yaşayan büyük projelere yardımcı olunacak.

    Changpeng Zhao (CZ), FTX etkisini en aza indirmek istediğini belirtti. Ayrıca borsa, fondan yararlanmak isteyen projelerin Binance Labs‘a başvurmalarını talep etti.

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