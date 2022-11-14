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FTX çöküşüyle zorlu süreç yaşayan kripto para piyasasına, Binance borsasından güçlü bir destek geldi. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), destek fonunu duyurdu. CZ, "Kripto bir yere gitmiyor. Biz halen buradayız" dedi. CZ, kripto endüstrisini yeniden inşa etmek istiyor.

Kripto para borsalarında alarm 2 gün önce eklendi

FTX çöküşüyle derinden etkilenen kripto endüstrisine değinen CZ, zorlu süreçlerin üstesinden gelmek için kurtarma fonu başlatacak. "Endüstri kurtarma fonu" ile likidite krizi yaşayan büyük projelere yardımcı olunacak.

Changpeng Zhao (CZ), FTX etkisini en aza indirmek istediğini belirtti. Ayrıca borsa, fondan yararlanmak isteyen projelerin Binance Labs‘a başvurmalarını talep etti.

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Binance, likidite sorunları için kurtarma fonu başlatıyor