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    Anlık Bildirim

    Binance NFT pazaryerine Polygon desteği geldi

    Binance, NFT pazaryeri Polygon ağını desteklenen zincirler listesine eklendiğini duyurdu. Binance NFT kullanıcıları Polygon ağından NFT satın alabilecek.           
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    Binance NFT pazaryerine Polygon desteği geldi Tam Boyutta Gör
    Binance, NFT ekosistemini daha da genişletmek amacıyla desteklenen zincirler listesine Polygon ağını eklendi. Böylece kullanıcılar artık Binance NFT Marketplace’te Polygon ağından NFT satın alabilecek, para yatırabilecek, çekebilecek ve listeleyebilecek.

    Kripto para borsası Binance resmi web sitesi üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Şu anda, Binance NFT Pazar Yeri’nde yalnızca Polygon ağındaki seçili ERC-721 NFT Koleksiyonları mevcuttur. Binance NFT, daha fazla NFT koleksiyonunu düzenli olarak entegre edecek. Ayrıca Binance NFT pazaryerinde NFT’leri listelemek ve ticaretini yapmak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını tamamlamak gerekir”

    Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar artık Binance NFT Pazaryeri üzerinden Polygon ağı ile NFT satın alabilirken, para yatırabilecek, çekebilecek ve NFT’lerini listeleyebilecekler. Bununla birlikte kullanıcılar, spot cüzdanlarında MATIC veya herhangi bir token bulundurarak Binance NFT Pazaryeri’nde NFT ticareti de yapabilecekler. 

    Popüler NFT koleksiyonları olan Y00ts ve DeGods, yakın zamanda Solana ağından ayrılarak Polygon ağına geçmeyi planladıklarını duyurmuştu. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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