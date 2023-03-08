Binance NFT pazaryerine Polygon desteği geldi

Kripto para borsası Binance resmi web sitesi üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Şu anda, Binance NFT Pazar Yeri’nde yalnızca Polygon ağındaki seçili ERC-721 NFT Koleksiyonları mevcuttur. Binance NFT, daha fazla NFT koleksiyonunu düzenli olarak entegre edecek. Ayrıca Binance NFT pazaryerinde NFT’leri listelemek ve ticaretini yapmak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını tamamlamak gerekir”
Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar artık Binance NFT Pazaryeri üzerinden Polygon ağı ile NFT satın alabilirken, para yatırabilecek, çekebilecek ve NFT’lerini listeleyebilecekler. Bununla birlikte kullanıcılar, spot cüzdanlarında MATIC veya herhangi bir token bulundurarak Binance NFT Pazaryeri’nde NFT ticareti de yapabilecekler.
Popüler NFT koleksiyonları olan Y00ts ve DeGods, yakın zamanda Solana ağından ayrılarak Polygon ağına geçmeyi planladıklarını duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez