Tam Boyutta Gör Binance, NFT ekosistemini daha da genişletmek amacıyla desteklenen zincirler listesine Polygon ağını eklendi. Böylece kullanıcılar artık Binance NFT Marketplace’te Polygon ağından NFT satın alabilecek, para yatırabilecek, çekebilecek ve listeleyebilecek.

Kripto para borsası Binance resmi web sitesi üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Şu anda, Binance NFT Pazar Yeri’nde yalnızca Polygon ağındaki seçili ERC-721 NFT Koleksiyonları mevcuttur. Binance NFT, daha fazla NFT koleksiyonunu düzenli olarak entegre edecek. Ayrıca Binance NFT pazaryerinde NFT’leri listelemek ve ticaretini yapmak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını tamamlamak gerekir”

Mahkemeden Martı'ya erişim engeli kararı! 7 sa. önce eklendi

Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar artık Binance NFT Pazaryeri üzerinden Polygon ağı ile NFT satın alabilirken, para yatırabilecek, çekebilecek ve NFT’lerini listeleyebilecekler. Bununla birlikte kullanıcılar, spot cüzdanlarında MATIC veya herhangi bir token bulundurarak Binance NFT Pazaryeri’nde NFT ticareti de yapabilecekler.

Popüler NFT koleksiyonları olan Y00ts ve DeGods, yakın zamanda Solana ağından ayrılarak Polygon ağına geçmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance NFT pazaryerine Polygon desteği geldi