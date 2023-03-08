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    Anlık Bildirim

    Mahkemeden Martı'ya erişim engeli kararı!

    İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Martı TAG ve Mart Motosiklet hizmetlerine erişim engeli getirilmesine karar verdi. Martı'nın bir hafta içinde itiraz hakkı bulunuyor.
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    Mahkemeden Martı'ya erişim engeli kararı! Tam Boyutta Gör
    Korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla Martı TAG ve Martı Motosiklet hizmetlerine yönelik açılan davadan erişim engeli kararı çıktı. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Martı TAG ve Martı Motosiklet’e erişim engeli getirilmesine karar verdi.

    Erişim engeli kararı henüz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürürlüğe alınmadı. Martı’nın mahkeme kararına bir hafta içinde itiraz hakkı bulunuyor.

    Martı TAG ve Martı Motosiklet özellikleri Martı uygulamasının içerisinde yer alıyor. Bu iki özelliğe erişim engeli getirilirse Martı’nın scooter kiralama hizmetine de erişim sağlanamayabilir.

    Korsan taşımacılık gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi

    İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları tarafından İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketinin "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamasıyla yasa dışı korsan taşımacılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek, taksi esnafı yönünden haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi talep edildi.

    "Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı. Belirli bir ücret karşılığında yolculuk yapıldığı ve ticari taşıma ruhsatına sahip olmayan kişilerin vergi vermeyerek yolcu taşıdığı kaydedildi. Martı TAG ve Martı Motosiklet’e erişim engeli talep edildi.

    İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar veren mahkeme, www.marti.tech internet sitesi ile MARTI isimli mobil uygulama üzerinden sunulmakta olan "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" ile ilgili erişim engeli getirilmesine hükmetti.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 4 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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