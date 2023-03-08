Mahkemeden Martı'ya erişim engeli kararı!

Tam Boyutta Gör Korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla Martı TAG ve Martı Motosiklet hizmetlerine yönelik açılan davadan erişim engeli kararı çıktı. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Martı TAG ve Martı Motosiklet’e erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Erişim engeli kararı henüz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürürlüğe alınmadı. Martı’nın mahkeme kararına bir hafta içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Martı TAG ve Martı Motosiklet özellikleri Martı uygulamasının içerisinde yer alıyor. Bu iki özelliğe erişim engeli getirilirse Martı’nın scooter kiralama hizmetine de erişim sağlanamayabilir.

Korsan taşımacılık gerekçesiyle erişim engeli kararı verildi

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları tarafından İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketinin "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulamasıyla yasa dışı korsan taşımacılığı gerçekleştirdiği öne sürülerek, taksi esnafı yönünden haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi talep edildi.

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"Tek Araçla Gidelim" uygulamasında taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları belirtilen dilekçede, kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı aktarıldı. Belirli bir ücret karşılığında yolculuk yapıldığı ve ticari taşıma ruhsatına sahip olmayan kişilerin vergi vermeyerek yolcu taşıdığı kaydedildi. Martı TAG ve Martı Motosiklet’e erişim engeli talep edildi.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar veren mahkeme, www.marti.tech internet sitesi ile MARTI isimli mobil uygulama üzerinden sunulmakta olan "Martı TAG" ve Martı Motosiklet" ile ilgili erişim engeli getirilmesine hükmetti.

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