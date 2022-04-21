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    Binance, Rusya'daki hizmetlerini sınırlandırıyor

    Avrupa Birliği'nin son yaptırım hamlesinden sonra Binance, Rusya'daki kullanıcılara para yatırma ve alım satım sınırlaması getiriyor.                            
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    Binance, Rusya'daki hizmetlerini sınırlandırıyor
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    Elde edilen son bilgilere göre; Avrupa Birliği’nin Rusya’ya geçtiğimiz günlerde uyguladığı 5. yaptırım hamlesinin ardından kripto para borsası Binance, Rusya’daki vatandaşlarına verdiği hizmetleri sınırlandırmaya hazırlanıyor.

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    Kripto borsası Binance, 10.000 Euro'yu aşan kripto varlığa sahip Rus vatandaşlarına veya kurumlara yönelik hizmetleri kısıtlamaya hazırlanıyor. Borsa, bu kısıtlamanın kapsamına giren hesapları sadece para çekme statüsüne taşıyacak. 

    Para yatırma ve alım satıma izin vermeyecek

    Detaylandırmak gerekirse 10.000 Euro'yu aşan hesaplar para yatırma ve alım satım işlemi yapamayacak, vadeli işlemleri olanlara da pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verilecek. Ayın başlarında AB, Rusya’ya karşı değerli kripto işlemleri yasağı getirmişti. Binance CEO Changpeng Zhao konu ile ilgili olarak şunları söylemişti:

    “Bu önlemler normal Rus vatandaşları için potansiyel olarak kısıtlayıcı olsa da, Binance bu yaptırımların uygulanmasında sektöre öncülük etmeye devam etmelidir. Diğer tüm büyük borsaların yakında aynı kurallara uyması gerektiğine inanıyoruz”

    Son olarak hatırlatmak gerekirse Nisan ayının başlarında Binance, Rusların yurt dışına para taşımalarına izin vermemek için kripto cüzdanlarına ve bankalara yaptırım uygulamıştı.

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    NewSphere 2 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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