Binance, Rusya'daki hizmetlerini sınırlandırıyor

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Elde edilen son bilgilere göre; Avrupa Birliği’nin Rusya’ya geçtiğimiz günlerde uyguladığı 5. yaptırım hamlesinin ardından kripto para borsası Binance, Rusya’daki vatandaşlarına verdiği hizmetleri sınırlandırmaya hazırlanıyor.

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Kripto borsası Binance, 10.000 Euro'yu aşan kripto varlığa sahip Rus vatandaşlarına veya kurumlara yönelik hizmetleri kısıtlamaya hazırlanıyor. Borsa, bu kısıtlamanın kapsamına giren hesapları sadece para çekme statüsüne taşıyacak.

Para yatırma ve alım satıma izin vermeyecek

Detaylandırmak gerekirse 10.000 Euro'yu aşan hesaplar para yatırma ve alım satım işlemi yapamayacak, vadeli işlemleri olanlara da pozisyonlarını kapatmak için 90 gün süre verilecek. Ayın başlarında AB, Rusya’ya karşı değerli kripto işlemleri yasağı getirmişti. Binance CEO Changpeng Zhao konu ile ilgili olarak şunları söylemişti:

“Bu önlemler normal Rus vatandaşları için potansiyel olarak kısıtlayıcı olsa da, Binance bu yaptırımların uygulanmasında sektöre öncülük etmeye devam etmelidir. Diğer tüm büyük borsaların yakında aynı kurallara uyması gerektiğine inanıyoruz”

Son olarak hatırlatmak gerekirse Nisan ayının başlarında Binance, Rusların yurt dışına para taşımalarına izin vermemek için kripto cüzdanlarına ve bankalara yaptırım uygulamıştı.

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