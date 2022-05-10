Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance sahte reklam tabelalarına savaş açtı

    Ülkemize Türkçe müşteri hizmetleri gibi önemli yatırımları ve yardımları olan Binance borsası, sahte görsellerle yatırımcıları kandırmaya çalışanların peşine düştü. 
    Oy Ver

    Binance
    Tam Boyutta Gör

    Hem dünyanın hem de Türkiye’nin en hacimli kripto para borsası haline gelen Binance dolandırıcıların da hedefinde. Artık aleni bir şekilde halka açık reklam panolarında oltalama yapılıyor. 

    Binance sahte reklamların peşine düştü

    Binance Türkiye tarafından yapılan paylaşımlar yatırımcıları sahte reklam panolarına karşı uyarıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde yayınlanan reklamlar sanki Binance şubesi süsü verilmiş bir takım değişim ofislerine insanları davet ediyor. 

    Binance Türkiye bu tür reklamlara karşı hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtiyor. Reklamların biraz daha Arap yatırımcılara yönelik olarak hazırlandığı anlaşılıyor. Borsanın adı ise Binance Tourist olarak değiştirilmiş. 

    Binance borsasındaki trafiğin yüzde 7’sini oluşturan ülkemizde haliyle bu tarz oltalama hamleleri sıkça karşımıza çıkıyor ancak iş artık reklam panolarına kadar gelmiş. Uygulama üzerinden ilk kez Türkçe metin tabanlı müşteri hizmetlerini başlatan Binance böylece dolandırıcılık hadiselerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. 


     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

    Profil resmi
    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız