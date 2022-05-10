Binance sahte reklam tabelalarına savaş açtı

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Hem dünyanın hem de Türkiye’nin en hacimli kripto para borsası haline gelen Binance dolandırıcıların da hedefinde. Artık aleni bir şekilde halka açık reklam panolarında oltalama yapılıyor.

Binance sahte reklamların peşine düştü

Binance Türkiye tarafından yapılan paylaşımlar yatırımcıları sahte reklam panolarına karşı uyarıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde yayınlanan reklamlar sanki Binance şubesi süsü verilmiş bir takım değişim ofislerine insanları davet ediyor.

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Binance Türkiye bu tür reklamlara karşı hukuki süreçlerin başlatıldığını belirtiyor. Reklamların biraz daha Arap yatırımcılara yönelik olarak hazırlandığı anlaşılıyor. Borsanın adı ise Binance Tourist olarak değiştirilmiş.

Binance borsasındaki trafiğin yüzde 7’sini oluşturan ülkemizde haliyle bu tarz oltalama hamleleri sıkça karşımıza çıkıyor ancak iş artık reklam panolarına kadar gelmiş. Uygulama üzerinden ilk kez Türkçe metin tabanlı müşteri hizmetlerini başlatan Binance böylece dolandırıcılık hadiselerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Binance sahte reklamlara geçit vermiyor