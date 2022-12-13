Tam Boyutta Gör

Binance, platformlarında yer alan beş token’da tespit edilen anormal fiyat hareketleri hakkında açıklama yaptı. Binance tarafından yapılan açıklamaya göre; Sun Token (SUN), Ardor (ARDR), Osmosis (OSMO), FUNToken (FUN) ve Golem (GLM) token’ları soruşturma altına alındı.

Kripto para borsası Binance son dönemde yaptığı çalışmalar ve açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak Binance CEO’su Changpeng Zhao, bu durumun normal olduğunu söyledi ancak borsa yine de bazı hesaplar için işlemleri askıya aldı.

Binance borsası inanılmaz hacimlere ulaştı 2 gün önce eklendi

Binance yine de kazanç sağlayan hesapların bazılarında para çekme işlemlerini geçici olarak kilitledi. Bu da beraberinde, merkezi borsaların rolü ve ne kadar müdahale etti.

Son olarak Binance CEO’su Changpeng Zhao konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Şimdiye kadarki araştırmalarımıza göre, bu sadece piyasa davranışı gibi görünüyor. Bir adam para yatırdı ve satın almaya başladı. Diğer adamlar onu izledi. Hesaplar arasında bağlantı göremiyorum. Platformdan çok fazla müdahale kavramının farkındayız”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance’ten beş kripto para için işlemleri durdurma hamlesi