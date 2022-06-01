Binance, Web3 girişimleri için 500 milyon dolarlık fon topladı

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Binance’in yatırım kolu olan Binance Labs, içinde DST Global Partners, Breyer Capital ve Whampoa Group’un da olduğu özel sermaye şirketlerinden toplamda 500 milyon dolarlık fon topladı. Söz konusu bu fon, Web3 ile Blockchain alanında çalışan yeni kurulmuş şirketlere yatırım yapacak. Ayrıca bu şirketlerin büyümelerini de yardımcı olacak.

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Binance yeni fon ile Web3 girişimlerini destekleyecek

Kripto para sektörü tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Kripto şirketleri ise artan bu rekabetten yeni ürün ve yatırımlar ile başa çıkmaya çalışıyor. Binance Labs'ın topladığı 500 milyon dolarlık fon, Web3 inşa eden şirketlere yatırım yapmak için kullanılacak.

Fonla ilgili açıklamalarda bulunan Binance CEO’su Changpeng Zhao, hedeflerinin yeni yetenekleri ve şirketleri keşfederek onlara destek olmak olduğunu söyledi. Binance Labs’in yatırım ve M&A Yönetici Direktörü Ken Li ise konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Web3 ekosisteminin büyümesini sağlama potansiyeline sahip projeler arıyoruz”

Binance, şu anda yaklaşık 300 bin ile 500 bin civarında aktif Web3 geliştiricisi olduğunu tahmin ediyor. Söz konusu bu sayının ilerleyen dönemlerde artması bekleniyor.

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Binance’ten Web3 girişimi için 500 milyon dolarlık fon