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    Binance, Web3 girişimleri için 500 milyon dolarlık fon topladı

    Kripto para borsası Binance’in girişim kolu Binance Labs, bugün yaptığı açıklamada Web 3 girişimleri için 500 milyon dolar fon topladığını açıkladı.                
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    Binance’ten Web3 girişimi için 500 milyon dolarlık fon
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    Binance’in yatırım kolu olan Binance Labs, içinde DST Global Partners, Breyer Capital ve Whampoa Group’un da olduğu özel sermaye şirketlerinden toplamda 500 milyon dolarlık fon topladı. Söz konusu bu fon, Web3 ile Blockchain alanında çalışan yeni kurulmuş şirketlere yatırım yapacak. Ayrıca bu şirketlerin büyümelerini de yardımcı olacak.

    Binance yeni fon ile Web3 girişimlerini destekleyecek

    Kripto para sektörü tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Kripto şirketleri ise artan bu rekabetten yeni ürün ve yatırımlar ile başa çıkmaya çalışıyor. Binance Labs'ın topladığı 500 milyon dolarlık fon, Web3 inşa eden şirketlere yatırım yapmak için kullanılacak. 

    Fonla ilgili açıklamalarda bulunan Binance CEO’su Changpeng Zhao, hedeflerinin yeni yetenekleri ve şirketleri keşfederek onlara destek olmak olduğunu söyledi. Binance Labs’in yatırım ve M&A Yönetici Direktörü Ken Li ise konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 

    “Web3 ekosisteminin büyümesini sağlama potansiyeline sahip projeler arıyoruz”

    Binance, şu anda yaklaşık 300 bin ile 500 bin civarında aktif Web3 geliştiricisi olduğunu tahmin ediyor. Söz konusu bu sayının ilerleyen dönemlerde artması bekleniyor.

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    daysleeperxp 15 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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