Metaverse dünyasına bu cihazla girilecek

Sanal gerçeklik ya da son haliyle metaverse dünyası şimdilik kafamıza taktığımız kasklarla yoğun bir şekilde tecrübe ediliyor. Ne var ki kask aksesuarı ile çok fazla hareket imkânı yok ve ev veya ofis gibi ortamlarda risk oluşturabiliyor. STEPVR bu anlamda önemli bir cihaz duyurdu.

STEPVR Gates01 nedir?

STEPVR Gates01 adıyla tanıtılan platform metaverse dünyasının ilk kapısı olarak adlandırılıyor. Çok yönlü bir hareket sistemine sahip olan Gates01 insanların gerçek dünyadaymış gibi hareket serbestisine sahip olmasını sağlıyor.

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Ready Player One filmindeki Oasis platformuna benzetilse de aslında daha önce benzer projeler gündeme gelmişti. STEPVR önemli bir girişim olduğu için bu örnekleri daha ileriye taşımayı başarmış. Gates01 bu açıdan önemli bir noktada. Hareket serbestisinin yanında dokunma, duyma, koku duyuları ve dengeye yönelik sensörleri de sunabiliyor. Böylece çok daha gerçekçi sanal gerçeklik deneyimleri mümkün hale geliyor.

2013 yılında kurulan STEPVR daha çok lazer pozisyonlarama ve sanal hareket yakalama teknikleri üzerinde çalışıyor. Firma geçtiğimiz yıllarda bir VR Espor markası kurmuştu. Future Battle adındaki marka 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve dünyada en fazla VR kullanıcısına sahip markalardan birisi haline geldi.

STEPVR Gates01 platformu Ekim ayında ABD, Güney Kore, Japonya, Singapur ve Avrupa ülkelerine açılacak. 2023 yılının ilk yarısında ise son kullanıcıya yönelik ürünlerin piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Nihai ürün yüzde 50 daha küçük ve daha hafif olacak.

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