Binance Türkiye Genel Müdürü'ne merak edilen soruları sorduk

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük hacme sahip kripto para borsası Binance, Türkiye’den lisans alarak 2020'nin Eylül ayında trbinance.com adresi üzerinden Binance Türkiye adıyla hizmet vermeye başlamıştı. Binance Türkiye kısa sürede ilgi gördü ve yüksek hacimlere ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci yıl dönümünü kutlayan Binance Türkiye’nin ülkemize yönelik planları, yatırımları ve yenilikleri hakkında detaylı bilgi almak için Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ile röportaj gerçekleştirdik. Güvenlik konuları da başta olmak üzere merak edilen soruları yönelttik. Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez’in yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

1- Binance Türkiye piyasasına 2 yıl önce girdi. Bu süreçte hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki süreçte Binance’nin Türkiye yatırımları ve çalışmaları ne yönde olacak?

Binance, Türkiye’de 2 yıl gibi bir süre içinde oldukça önemli bir yol kat etti. “Paranın Özgürlüğü” yaklaşımımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda hızlıca ilerlerken kripto para ve blokzincir ekosistemini geliştirecek teknoloji ve alt yapı yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Kripto para ve teknolojisi, hâkim kitlenin de ötesine geçerek geleneksel kurumlar ve yatırımcılara da seslenen bir endüstri haline geldi. Biz de Binance Türkiye ekibi olarak çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı bu gelişmelere bağlı olarak çeşitlendirdik. Türkiye blokzincir ve kripto para ekosistemi açısından çok büyük potansiyel barındırırken, Binance için de en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye her teknolojik süreçte olduğu gibi web3 ve blokzincir kavramlarına da hızla adapte olmuş durumda. Biz de Binance Türkiye olarak, ülkemizdeki bu önemli potansiyeli daha da artıracak çalışmalar peşindeyiz. Özellikle son aylarda birçok üniversite ve öğrenci topluluğu ile dirsek teması kurduk. Onları blokzincir alanında bilgi sahibi yapacak, deneyimlerimizden fayda sağlayacakları sunumlar gerçekleştirdik. Ekibimiz son bir ayda binlerce öğrenciye ulaştı. Binance olarak gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışında web3 ve blokzincir gibi kavramların daha iyi anlaşılmasının sağlanması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Web3 sürecinde paradigma değiştiren bir şirket olarak Türkiye’de de buna öncülük etmekten ötürü gurur duyuyoruz. Bu alanda lider bir şirket olarak özellikle son iki yılda Türkiye’de istihdamımızı önemli ölçüde artırdık. Binance Türkiye olarak kullanıcılarımızın bize duyduğu güven ve gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bizim için kullanıcılarımız, yaptığımız işin tam merkezinde yer alıyor. Faaliyete geçtiğimiz ilk günden beri onların güvenliği bizim en önemli önceliğimiz.

2- Binance’ın Türkiye planları ve bu kapsamda yaratacağı istihdam süreci nasıl ilerleyecek?

180’den fazla ülkede Web3, blockchain, kripto para gibi kavramları anlatıyoruz. Sektörün lideri ve bu ekosistemin kurucusu da olduğumuz için sorumluluğumuzun daha fazla olduğunun da farkındayız.. Türkiye’de web3 ve blokzinciri başta olmak üzere finansal geleceğin teknolojilerini geniş kitlelere tanıtıyoruz, tanıtmaya da devam edeceğiz. Toplumun eğitim ve gelişimine katkıda bulunmak bizim için çok önemli. Binance Türkiye ekibi olarak bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduğumuzu söylemek isterim. Dünya ekonomisi pandemi ve sonrasında daralmaya giderken, ekonomik sarsıntılar yaşarken Binance Türkiye’de istihdam anlamında büyümeye gittik.

Bilindiği üzere Türkiye’deki ilk yatırımımızı devreye aldık. Bu yıl Nisan ayında Türkiye’de çağrı merkezimizi açtık. Bu uygulamayı Binance’de ilk kez Türkiye’de gerçekleştirdik. VIP Türk müşterilerine uygulama yoluyla 7/24 müşteri desteği sağlayacağız. Şu an pilot olarak başlatılan bu hizmeti tüm dünyaya taşımaya hazırlanıyoruz. Müşteri hizmetlerimiz desteğe ihtiyacı olan müşterilerimizi cep telefonu numarası üzerinden değil, Binance uygulamamız üzerinden arayacak. Görüşmeleri aramayı kabul etmeleri halinde gerçekleştireceğiz. Bu yöntem ile dolandırıcılıkları başlamadan bitirmeyi hedefliyoruz.

3- Kripto Para kullanımı global anlamda yaygınlaşıp, insanların hayatına daha fazla etki edecek mi? Binance’ın bu konuda beklentileri ve AR-GE çalışmaları nasıl ilerliyor?

Binance için en önemli şey ‘Paranın Özgürlüğü’. Kripto varlıklar paranın özgürlüğü için bizlere araçlar sağladı. Blockchain teknolojisi finansal işlemlerin geleneksel sistemlerden daha kolay ve verimli şekilde yapılmasına aracı oldu. Binance'in bilgi birikiminin, deneyiminin ve geçmişinin, web3 ve blokzinciri teknolojisinin doğru ve başarılı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olması hayati önem taşıyor. Bunun için ise yatırım ve kuluçka merkezimiz olan Binance Labs ile harekete geçtik.

Binance Labs ile kısa süre önce 500 milyon dolarlık yeni web 3.0 ve blockchain fonunu duyurduk. Potansiyel gördüğümüz projelere bu miktarı yatırarak, kripto para birimlerinin kullanım alanlarını genişletebilecek ve Web 3.0 ile blockchain teknolojisinin benimsenmesini sağlayabilecek projelerin geliştirilmesini hedefliyoruz.

3 yıl önce blockchain ekosisteminin büyümesine katkı sunan projelere finansman sağlamak amacıyla kurduğumuz Binance Labs ile bugün 5 kıtada ve 25 ülkede, 180’in üzerinde projeyi destekliyoruz. Öte yandan Binance Kuluçka Programı’nın dördüncüsünü gerçekleştirdik. 500 proje içinden 14’ünü seçtik. Web 3.0 ve blockchain, dijital ekonominin önde gelen unsurlarından. Türkiye ve Türkiye gibi kripto paralara yoğun ilgi gösterilen ülkelerde bu araçların da daha hızlı yükseleceğine inanıyoruz.

4- Türkiye kripto varlık kullanıcı sayısı açısından 4’üncü ülke. Ancak buna rağmen bu piyasadan haberi olmayan, anlamayan milyonlarca insan var. Binance’ın bu kitlelere ulaşmak ve farkındalığı artırmak için ne gibi planları var?

Türkiye, blockchain’in anlaşılması ve benimsenmesi konusunda diğer ülkelere örnek bir ülke. Türkiye’de özellikle genç nüfusun kripto varlıkları yatırım aracı olarak gördüğünü ve farkındalıklarının güçlü olduğunu biliyoruz. Gençler bu varlıklara oldukça büyük ilgi gösteriyor. Türkiye piyasasına 2020 yılında girdik. 2022 yılında birçok üniversite ile temasa geçerek Binance olarak Türkiye’de farkındalık artıracak adımlar attık. Öncelikle özellikle Üniversite öğrencilerimiz için seviye-1 düzeyinde webinarlara başladık. “Kripto 101” webinarı düzenledik ve yaklaşık 2 bin kişinin katılımını görmek bizleri mutlu etti. Webinarın bu kadar ilgi görmesi bizleri gelecek adına daha da çok umutlandırdı. Önümüzdeki günlerde faaliyetlerimizi çeşitlendirerek bu alandaki okuryazarlığı ve topluluk gücümüzü daha da artırmak istiyoruz. Türkiye’de teknolojik farkındalığı daha iyi anlatmak ve kullanıcılarımızla iletişimimizi güçlendirmek önceliklerimiz arasına yer alıyor. Kripto para ekosistemi ve blockchain teknolojisiyle ilgili doğru bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılarımıza eğitim portalımız Binance Akademi ile destek sağlıyoruz. Binance Akademi’de yer alan makalelerle kripto varlıkların ve blockchain teknolojisinin dönüştürücü potansiyeli konusunda kitleleri bilgilendiriyoruz. Tabii Binance’i en güçlü kılan etmenlerden biri olan Binance topluluğunu da unutmamak lazım. Topluluğumuz ele aldığımız her türlü proje ve inisiyatif en önemli destekçisi. Topluluğumuzla kurduğumuz samimi ve yakın iletişimi de artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.

5- Binance kullanıcılarına güvenilirlik açısından ne gibi imkanlar sunuyor? Bu konudaki çalışma ve yatırımlar neler?

Binance olarak kullanıcılarımız, yaptığımız işin tam merkezinde yer alıyor. Onların güvenliği bizim için en önemli öncelik. Bu yüzden de onlar için en gelişmiş güvenlik kontrollerini, veri gizlilik protokol ve kontrollerini tüm Binance ekosistemi içinde ciddiyetle hayata geçiriyoruz. Güvenli Varlık Fonu (SAFU), Temmuz 2018'de kullanıcıların fonlarını korumak için acil durum sigorta fonu olarak kuruldu. Güvenli Varlık Fonu, 29 Ocak 2022 tarihindeki açılış fiyatı baz alınarak 1 milyar ABD Doları olarak değerlendirildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde çok önemli bir girişimimizi duyurduk. Küresel Emniyet Teşkilatı Eğitim Programı adı altında duyurduğumuz bu girişim ile sektörde de bir ilk gerçekleştirdik. Sektörün bu türden ilk küresel koordineli çalışması olan bu program finansal ve siber suçların tespit edilmesinde ve dijital varlıkları istismar eden kişilerin araştırılmasına yardımcı olacak. Bugüne kadar Arjantin, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Filipinler, İsveç, Güney Kore ve Birleşik Krallık'taki yasal otoritelerin katılımıyla siber ve finansal suçlarla mücadele konusunda 30'dan fazla atölye çalışması yürüttük. Kripto varlıklarla bağlantılı suçlarla mücadele edilmesine yardımcı olacak eğitim programlarına ihtiyaç olduğunu gözlemledik ve bu talebi karşılamak için daha fazla eğitim vermeye karar verdik. Dünyanın birçok yerindeki yasal birimler ve düzenleyici otoritelerle de birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en çok güvendiği ve kullandığı kripto varlık borsasıyız. Binance, küresel olarak faaliyet gösteren yaklaşık 500 üyeden oluşan güçlü bir güvenlik ve uyumluluk ekibine sahip. Deneyimli kanun uygulayıcıları ve düzenleyicileri işe almanın yanı sıra Chainalysis gibi kripto para suç trendleri ve diğer analitik konularda raporlar sunun dış ortaklarla birlikte de çalışarak kullanıcı güvenliği anlamında sektöre örnek olmaya devam ediyoruz. Yasal otoritelerden düzenli olarak aldığımız talep ve geri bildirimlerin yanı sıra kendimizin de tespit ettiği kritik konular üzerinde bu otoritelerle işbirliği içinde çalışıyoruz. Yasal otoritelerin bize her zaman ulaşabileceklerini bilmelerini, onlara yardımcı olmaktan ve birlikte dayanışma içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğumuzu buradan vurgulamak isterim. Alanının en iyi güvenlik uzmanlarından oluşan ekibimiz, tüketicileri korumak ve güvenli bir kripto ekosistemi sağlamak için tasarlanmış son teknoloji güvenlik protokolleri geliştiriyor. Kripto varlıklarla ilgili tanık olduğumuz suç faaliyetlerinin çoğu, fiat para biriminde denenen şemaları yansıtıyor. Bununla birlikte, halka açık blokzinciri kaydı (zincir içi analitik), platformun fon kaynağı konusunda geleneksel finansal kurumlara göre daha fazla şeffaflığa sahip olduğu için izlemeyi de kolaylaştırıyor. Suç işlenmeden önce suç faaliyetlerini tespit etmeyi ve fonları dondurmayı amaçlıyoruz.

Binance Türkiye kripto para düzenlemesine yönelik görüşlerini açı 6 ay önce eklendi

6- Web-3 ve kripto varlık regülasyon çalışmaları için bir “Küresel Danışma Kurulu” kurdu. Kurulun amacı ne ve çalışmaları nasıl ilerliyor?

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak, kamu politikası, hükümet, finans, ekonomi ve kurumsal yönetim alanlarında seçkin uzmanlardan oluşan yeni Küresel Danışma Kurulu'nun (GAB) kurulduğunu geçtiğimiz günlerde duyurduk. Kurulun amacı, hızla büyüyen kripto varlık piyasasını, ekosistemi ve endüstrisinin en karmaşık konularında bizlere tavsiye niteliği taşıyan önerilerde bulunacak olması. Kimsenin daha önce varlığından haberdar olmadığı karmaşık sorunları çözerken, kullanıcılarımızı ön plana koyup, onları koruyan çalışmaları ve çözümleri bulmaya gayret ediyoruz. Kurucumuz CZ’nin de dediği gibi bu işbirliği modern finans sektörünün ve blokzincirin faydalarının tüm dünya ile paylaşma yolculuğundaki bir sonraki en büyük adımı oldu.

7- Türkiye’de genç nüfus Kripto varlıklara oldukça büyük ilgi gösteriyor. Türkiye’de genç kullanıcılara sektörü daha iyi anlatabilmek adına Binance nasıl bir yol haritası çizecek?

Gençlerimizin kripto varlıklara gösterdiği ilgi gerçekten de oldukça yüksek. Gençlerin bu ilgisini daha da öteye taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu çerçevede üniversitelerle iş birliklerine çok önem veriyoruz. Türkiye’de özellikle genç nüfusun kripto varlıkları yatırım aracı olarak gördüğünü ve teknolojiyle yakından ilgilendiklerini gözlemliyoruz. Binance Türkiye’de 2020 yılında kuruldu ve biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ikinci yıl dönümümüzü kutladık. Bu ilgiyi gençler başta olmak üzere daha geniş bir tabana yaymak istiyoruz. Buradan yola çıkarak Binance olarak Türkiye’de farkındalığımızı artıracak adımlar atıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Binance Türkiye CEO'suna merak edilen soruları sorduk (Röportaj)