Binance ve Akbank anlaştı, doğrudan para transferi başladı

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Ülkemizin kripto paralara olan ilgi sıralamasında Avrupa ortalamasının bile üzerinde olması yabancı borsaların yatırım yapmasını sağlıyor. Yerel pazara en fazla entegre olan borsa durumundaki Binance önemli bir adım daha atıyor.

Aracılar ortadan kalktı

İlk olarak TRY para birimini kripto çiftlerine ekleyen Binance sonrasında Papara üzerinden para yatırma ve çekme imkanı getirmişti. Kredi kartı ile de kripto para alabildiğiniz Binance şimdi doğrudan para transferi imkanı sunmaya başladı.

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Akbank ile iş birliği yapan borsanın artık kendisine ait bir banka hesabı var. Bu arada Binance’in ülkemizde B Fintech Bilgi Teknolojileri LTD. adıyla bir şirket kurduğu da gözlerden kaçmıyor.

Yatırımcılar 7 gün 24 saat Akbank hesaplarından en az 100TL aktararak işlem yapabilecekler. Yine Akbank hesaplarına para çekebilecekler. Diğer bankalardan EFT yapma veya EFT ile para çekme işlemi için ise mesai saatlerini beklemek gerekecek.

Normalde yurt dışı borsalara para gönderebilmek için önce yerli bir borsaya para göndererek bunu kripto paraya çeviriyor ve transfer ediyorsunuz. Yine paranızı çekebilmek için kripto para olarak yerli borsalara transfer etmeniz ve sonrasında TL yaparak çekmeniz gerekiyordu. Binance bu aracı yöntemini tamamen ortadan kaldırmış oldu. BTCTürk ve Koineks gibi yerli borsalar karşısında önemli bir avantaj elde etti diyebiliriz.

https://www.binance.com/tr

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