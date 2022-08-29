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    BinBin yurt dışında 15 şehirde hizmet verecek

    Bulgaristan ve Bosna Hersek'te hizmet veren BinBin, Mostar şehrinde kullanıma sunuldu. BinBin, yıl sonuna kadar toplam 15 şehire ulaşmayı hedefliyor.                
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    BinBin, 2022 sonuna kadar yurt dışında 15 şehirde hizmet verecek
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    Elektrikli scooter kiralama girişimi BinBin, yurt dışında büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin pek çok ilinde hizmet veren BinBin, rotayı Avrupa’ya çevirdi. İlk adım olarak Bulgaristan ve Bosna Hersek’e giriş yaptı.

    Bosna Herkes’te hizmet verdiği şehirlere Saray Bosna şehrinin ardından Mostar’ı ekledi. Mostar’da 300 adet scooter’ı kullanıma sundu.

    Yıl sonuna kadar yurt dışında 15 şehire ulaşmayı hedefliyor

    BinBin’in yurt dışı operasyonları hakkında açıklamalarda bulunan BinBin CEO'su Kadir Abdik, 2022 sonunda yurt dışındaki 15 şehirde olmak istediklerini belirterek, "Katma değer yaratabileceğimize inandığımız ülkelerde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kısa bir süre önce yurt dışında hizmete başladığımız şehirlerde karşılaştığımız ilgi, Mostar yatırımımız konusunda bizleri daha da cesaretlendirdi. İnsanlar bizi sahiplendi, kucak açtı. İletişim kanallarımızdan her gün çok sayıda destek ve öneri mesajı alıyoruz. Profesyonel hizmet kalitemiz devam ettikçe, bu ilgi ve sevginin de artacağına inanıyoruz. Ülkemizin yanı sıra yurt dışı yatırımlarımızla da global oyuncuların yer aldığı mikromobilite ekosisteminde sağlıklı bir biçimde büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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