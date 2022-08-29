BinBin yurt dışında 15 şehirde hizmet verecek

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Elektrikli scooter kiralama girişimi BinBin, yurt dışında büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin pek çok ilinde hizmet veren BinBin, rotayı Avrupa’ya çevirdi. İlk adım olarak Bulgaristan ve Bosna Hersek’e giriş yaptı.

Bosna Herkes’te hizmet verdiği şehirlere Saray Bosna şehrinin ardından Mostar’ı ekledi. Mostar’da 300 adet scooter’ı kullanıma sundu.

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Yıl sonuna kadar yurt dışında 15 şehire ulaşmayı hedefliyor

BinBin’in yurt dışı operasyonları hakkında açıklamalarda bulunan BinBin CEO'su Kadir Abdik, 2022 sonunda yurt dışındaki 15 şehirde olmak istediklerini belirterek, "Katma değer yaratabileceğimize inandığımız ülkelerde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kısa bir süre önce yurt dışında hizmete başladığımız şehirlerde karşılaştığımız ilgi, Mostar yatırımımız konusunda bizleri daha da cesaretlendirdi. İnsanlar bizi sahiplendi, kucak açtı. İletişim kanallarımızdan her gün çok sayıda destek ve öneri mesajı alıyoruz. Profesyonel hizmet kalitemiz devam ettikçe, bu ilgi ve sevginin de artacağına inanıyoruz. Ülkemizin yanı sıra yurt dışı yatırımlarımızla da global oyuncuların yer aldığı mikromobilite ekosisteminde sağlıklı bir biçimde büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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BinBin, 2022 sonuna kadar yurt dışında 15 şehirde hizmet verecek