Uçan araçlar için geliştirilen yeni nesil bataryalar üretime geçiyor

Tam Boyutta Gör Yakın gelecekte hayatımıza girecek fütüristik teknolojilerden biri de uçan araçlar olacak gibi görünüyor. Gerek ABD'de gerekse Çin'de birden fazla şirket kendi eVTOL modellerini, yani hava taksilerini geliştiriyor. Öte yandan bilim dünyası da bu araçların önünü açacak yeni teknolojiler, yeni metotlar geliştirmeye devam ediyor. Kısa süre önce de bu araçlarda kullanılabilecek bataryalar konusunda önemli bir atılım yapıldı. Avustralya'nın Monash Üniversitesi'nde görevli araştırımacılar, bu araçlarda kullanılabilecek yeni nesil lityum sülfür bataryalar geliştirdi.

Bugün eVTOL araçlarının önündeki en önemli engellerden birisi, mevcut bataryaların yetersiz kalması. Çünkü bu araçlar verimli şekilde çalışabilmek için enerji yoğunluğu daha yüksek bataryalara ihtiyaç duyuyorlar. Bu konuda öne çıkan alternatiflerin başında lityum sülfür bataryalar geliyor olsa da bu bataryaların hem yavaş şarj olması hem de şarj boşalımını yavaş yapması sorun teşkil ediyordu.

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eVTOL Araçların Batarya Sorununu Lityum Sülfür Bataryalar Çözebilir

Monash Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, reaksiyon sırasında bir polivinilpirolidon bileşiği kullanarak bu sorunu ortadan kaldırdı. Bu ekip tarafından geliştirilen yeni nesil lityum sülfür bataryalar, hem çok daha hızlı şarj oluyorlar, hem de enerji boşalımını çok daha hızlı yapıyorlar. Bu yeni nesil bataryalar, şu anda kullanılan lityum iyon bataryalardan çok daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip. Bu da eVTOL araçları için lityum iyon bataryalardan çok daha elverişli olmalarını sağlıyor. Ekibin başındaki isim olan Profesör Mainak Majumder şöyle diyor:

"Katalizörümüz lityum sülfür pillerin C-değerini (maksimum kapasitesine kıyasla deşarj oranını) önemli ölçüde arttırdı ve bunu konsept kanıtı olarak hazırladığımız ilk prototip hücrelerde gösterdi. Bu teknoloji, ticari ölçeklendirme ve daha büyük hücre üretimi ile 400 Wh/kg'a kadar enerji yoğunlukları sağlayabilir. Bu da pillerin kalkış sırasında yüksek C hızlarıyla başa çıkması, seyir sırasında ise verimli bir şekilde düşük C hızlarına geçmesi gereken havacılık gibi dinamik performans gerektiren uygulamalar için çok uygun.”

Monarsh'taki araştırmacılar tarafından yayınlanan makalede dikkat çeken bir diğer detay da bu bataryaların diğer lityum sülfür bataryalardan daha hafif, daha ucuz olacağının söylenmesi. Bu da bu bataryaların ticari kullanıma da uygun olduğunu gösteriyor. Nitekim bu bataryaların yakın bir gelecekte üretime geçebileceği belirtiliyor. Monarsh'taki ekip, bu bataryaları kullanan ilk ticari droneları ve eVTOL araçlarını önümüzdeki bir yıl içinde sergilemeye başlayacaklarını söylüyor.

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