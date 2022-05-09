BioNTech aşı satışlarını üçe katladı

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mRNA aşı formülünü kullanarak Covid-19 aşısı üreten ve kanser, HIV gibi tedavisi olmayan hastalıklar için mRNA aşı üzerinde çalışmalar yapan BioNTech şirketi yılın ilk 3 ayında 3,7 milyar Euro net kar elde etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech, 2022’nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın ilk çeyreğine 1,12 milyar Euro net kar açıklayan şirket bu sene yaklaşık 3 kat artışla 3,7 milyar Euro net karelde ettiğini duyurdu. Şirketin toplam gelirleri 2021’in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 373 milyar Euro’ya ulaştı.

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2021’de 2,6 milyar doz aşı teslimatı gerçekleştiren ve aşıdan 19 milyar Euro gelir elde eden şirket, 2022’deki Covid-19 aşı geliri tahminini 13 milyar Euro’dan 17 milyar Euro’ya yükseltti.

2,4 milyar dozluk anlaşma sağlandı

Covid-19 aşı üretiminde Pfizer ile ortaklık yapan BioNTech, 2022 yılı için 100’den fazla ülkeyle 2,4 milyar doz tedariki için anlaşma yaptığını ve 2022 ilk çeyrek sonuna kadar toplam 750 milyon doz aşının faturalandırıldığını duyurdu.

Omicron aşısının laboratuvar verileri yakında

Covid-19 aşının Omicron varyantına karşı etkinliğinin düşük olması nedeniyle Omicron’a özel bir versiyonu üzerinde çalışmalar sürüyor. Gelecek haftalarda laboratuvar verilerinin elde edileceği açıklandı.

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BioNTech, aşı satışlarını üçe katlayarak 3,7 milyar euro kar etti