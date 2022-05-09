Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BioNTech aşı satışlarını üçe katladı

    Covid-19 aşısı sayesinde gelir rekorları kıran BioNTech, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,7 milyar Euro net kar elde ettiğini duyurdu. BioNTech'in 2022 ilk çeyrek finansal sonuçları haberimizde.
    Oy Ver

    BioNTech, aşı satışlarını üçe katlayarak 3,7 milyar euro kar etti
    Tam Boyutta Gör

    mRNA aşı formülünü kullanarak Covid-19 aşısı üreten ve kanser, HIV gibi tedavisi olmayan hastalıklar için mRNA aşı üzerinde çalışmalar yapan BioNTech şirketi yılın ilk 3 ayında 3,7 milyar Euro net kar elde etti.

    Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech, 2022’nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın ilk çeyreğine 1,12 milyar Euro net kar açıklayan şirket bu sene yaklaşık 3 kat artışla 3,7 milyar Euro net karelde ettiğini duyurdu. Şirketin toplam gelirleri 2021’in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 373 milyar Euro’ya ulaştı.

    2021’de 2,6 milyar doz aşı teslimatı gerçekleştiren ve aşıdan 19 milyar Euro gelir elde eden şirket, 2022’deki Covid-19 aşı geliri tahminini 13 milyar Euro’dan 17 milyar Euro’ya yükseltti.

    2,4 milyar dozluk anlaşma sağlandı

    Covid-19 aşı üretiminde Pfizer ile ortaklık yapan BioNTech, 2022 yılı için 100’den fazla ülkeyle 2,4 milyar doz tedariki için anlaşma yaptığını ve 2022 ilk çeyrek sonuna kadar toplam 750 milyon doz aşının faturalandırıldığını duyurdu.

    Omicron aşısının laboratuvar verileri yakında

    Covid-19 aşının Omicron varyantına karşı etkinliğinin düşük olması nedeniyle Omicron’a özel bir versiyonu üzerinde çalışmalar sürüyor. Gelecek haftalarda laboratuvar verilerinin elde edileceği açıklandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    Bloodin 6 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

    Profil resmi
    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız