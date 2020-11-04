Bir Afrika ülkesi daha Otokar'ı tercih etti

Firmanın sipariş bilgisi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, şirketin bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtilerek, 'Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup ilgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.' denildi.
OTOKAR geçtiğimiz haftalarda da bir Afrika ülkesi ile sözleşme imzalamış ve zırhlı araç ihracatı gerçekleştirmişti.
Ayrıca Bkz. "Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı"
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/otokardan-25-milyon-dolarlik-ihracat-sozlesmesi/660509 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Silah sattık diye mutlu olamıyorum, kimse kusura bakmasın.