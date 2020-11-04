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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir Afrika ülkesi daha Otokar'ı tercih etti

    OTOKAR, bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Bir Afrika ülkesi daha Otokar'ı tercih etti
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    Firmanın sipariş bilgisi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, şirketin bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtilerek, 'Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup ilgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.' denildi.

    OTOKAR geçtiğimiz haftalarda da bir Afrika ülkesi ile sözleşme imzalamış ve zırhlı araç ihracatı gerçekleştirmişti.

    Ayrıca Bkz. "Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı"



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/otokardan-25-milyon-dolarlik-ihracat-sozlesmesi/660509 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    35 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    52 dakika önce
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen TITAN
    Zırcahil olmasan ülkenin yaptığı her ihracatın ülkeye döviz kazandırdığını, kur dediğin şeyin de zaten ülkeye giren çıkan bu dövizin dengesine bağlı olduğunu bilirdin. Bunu bilseydin bu türden ihracatla dengelenecek kur sayesinde bilgisayar fiyatlarının 1 yılda %80 zamlanmasının da önüne geçilebileceğini anlayabilirdin. Ama senin gibilerin kafa bakkal hesabı ve siyasi tarafgirlikle çalıştığı için böyle mevzulara derinlemesine bakamazsınız.
    Zırcahil olmasan ülkenin yaptığı her ihracatın ülkeye döviz kazandırdığını, kur dediğin şeyin de zaten ülkeye giren çıkan bu dövizin dengesine bağlı olduğunu bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    sende buna inandın yani,dövizlerin rte ve yandaşlarının cebine girdiğini anlamadın mı bugüne kadar.zekisin kanka
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tür haberleri her gördüğümde içim bir tuhaf oluyor. İsterdim ki biz küçük Amerika olmayalım. Afrika ülkelerine silah satmak yerine Avrupa'ya yonga satan bir ülke olalım. Ne bileyim, enerji satalım; İsrail'in bize sattığı gibi tohum satalım. Çin gibi batarya satalım. Kore gibi televizyon, telefon satalım.

    Silah sattık diye mutlu olamıyorum, kimse kusura bakmasın.
    Bu tür haberleri her gördüğümde içim bir tuhaf oluyor. İsterdim ki biz küçük Amerika olmayalım. Afrika ülkelerine silah satmak yerine Avrupa'ya yonga satan bir ...
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    4 Yanıt Yanıtla +9
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa kiskaniyor, yerli is birlikciler hazimsizliktan cildiriyor, %25’e talim..
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tür haberleri her gördüğümde içim bir tuhaf oluyor. İsterdim ki biz küçük Amerika olmayalım. Afrika ülkelerine silah satmak yerine Avrupa'ya yonga satan bir ülke olalım. Ne bileyim, enerji satalım; İsrail'in bize sattığı gibi tohum satalım. Çin gibi batarya satalım. Kore gibi televizyon, telefon satalım.

    Silah sattık diye mutlu olamıyorum, kimse kusura bakmasın.
    4 Yanıt Yanıtla +9
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mutercim
    Belki de en doğru tespit...
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    NnightWalkerr 6 gün ( Mesaj Silindi ) mutercim
    Biz mevcut halimzle küçük Amerika olamayız zaten. ABD askeri sivil her sektörde teknoloji satıyor. Habere konu durumda ise Türkiye bir Afrika ülkesine "savunma ürünü" ihrac ediyor.
    Mesela bahsettiğin durumda Avrupaya'ya yonga satmak istiyoruz. Geliştridik, muadillerinden daha iyisini daha ucuza da veriyoruz. Ama yine de ihrac edmeyebiliriz. Çünkü o pazarda bir ağırlığımız yok. Üreticilerin/firmaların anlaşmaları, belirli bir tedarik zinciri var, ya da pazara girmeye çalıştığın sektördeki rakip firma yıllardır bu işi yapıyor. Senden daha ucuza zararına satar. Kısa vadede bunun yükünü taşır ama sen tonla para harcayıp, geliştirip, satamadığın ürünle bir süre sonra iflas bayrağını çekersin, a da ülkeler kendi firmalarını korumak için sana zorluklar çıkarır vs.
    Mesela pandemi dönemi çok iyi bir örnek. Birden dünyayı saran Çin Virüsü nedeniyle ortaya çıkan ventilatör sıkıntısı Biosis gibi adını sanını hiç duymadığımız bir fimanın yutdışına milyonlarca dolarlık cihaz satmasıyla sonuçlandı. Bu krizi fırsata çevirmenin bir örneği mesela. Türkiye artık ventilator pazarında bir oyuncu haline geldi. Ancak o olmasa belki bu cihazın seri üretiminde bile sıkıntı çekecektik kim bilir.
    Enerjinin neredeyse tamamını ithal ediyoruz. Yaptığımız enerji anlaşmalarını da göz önüne alarak 2023'den sonra belki biraz biraz ihrac ederiz.
    Türk basınında çıkna haberlerin yarısı yalan, öbür yarısı da yanlıştır. İsrailden tohum satın aldığımızı nereden duydunuz bilmiyorum.
    Çin gibi batarya satalım ama batarya teknolojisini?? Ayrıca günümüz bataryalarında kullanılan nadir toprak elementleri'nin (nadir olduğundan değil zor çıktığından) tedariği? Bu sektör tamamıyle Çinlilerin elinde mesela.
    Velhasılıkelam. İş sadece istemekle olmuyor malesef. Çok çalışıp teknoloji geilştirip, pazar payı yaratıp, sürekli kendini geliştirek, AR-GE, ÜR-GE vs. bir çok kolu var. Teknoloji geliştirip, başka ülkelerede yavaş yavaş kendi pazar payınızı oluşturursunuz, ya da krizi fırsata çevirirsiniz.
    Şahsi fikrim Türk savunma sanayii'nin sahip olduğu yüksek teknoloji kabiliyeti, nitelikli insan gücü, ve bu kabiliyeti sivil sektörlere de aktarbilme imkanı bizim çok önemli. (Örn: ULAK, Milli MR cihazı vs.)
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    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) mutercim
    Şunu unutuyorsun Türkiye'nin bir bulunduğu coğrafyada kendini savunma sorunu var, terör sorunu var ve komşuları ile sınır sorunları var. Bütün bunların yanında silah ve askeri malzeme tedarik etmekte de zorluk çekiyor. Haliyle bunları kendi üretiyor. Ama madem askeri teçhizat ve araç üretebilecek bir kapasite yarattın bunları ihraç ederek de bu masrafı çıkartman lazım. Yani senin o pembe romantik hayallerin ile dönmüyor dünya Fransa da İngiltere ve İsrail de Rusya da askeri teçhizat satıyor. Türkiye satınca rahatsız olan bence başka bir şeyden rahatsız oluyordur nokta net. Ha tabii ki silah ihraç etmek öncelik olmasaydı ama biz diğer ülkeler kadar çok barışçıl bir coğrafyada yaşamıyoruz, bir ayağımız ortadoğunun tam içinde.
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