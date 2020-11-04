Bir Afrika ülkesi daha Otokar'ı tercih etti

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Firmanın sipariş bilgisi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şirketin bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtilerek, 'Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup ilgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.' denildi.

OTOKAR geçtiğimiz haftalarda da bir Afrika ülkesi ile sözleşme imzalamış ve zırhlı araç ihracatı gerçekleştirmişti.

Ayrıca Bkz. "Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı"

https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/otokardan-25-milyon-dolarlik-ihracat-sozlesmesi/660509

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