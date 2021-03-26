Bir devrin sonu: Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi belli oldu

Japon otomotiv devi Honda, 2019 yılında yaptığı açıklamada Türkiye'deki Civic Sedan üretimini 2021 yılında yani bu yıl durduracağını ve fabrikanın kapatılacağını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, fabrikanın yeni sahibinin bir başka otomotiv üreticisi mi yoksa farklı sektörden bir firma mı olacağı merak ediliyordu.
Konuyla ilgili detaylar bugün netleşti ve Honda, Gebze'deki üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğuna devredileceğini açıkladı. Honda Türkiye A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle:İlginizi Çekebilir Ford Otosan'dan açıklama: Ford ve Volkswagen Kocaeli'de ticari araç üretecek mi?
"Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.
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1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir."
Honda, Türkiye’deki fabrikasında Civic Sedan modelini üretiyor. 1998 yılında marka burada seri üretime başlamıştı. Yıllık 50 bin üretim adedi olan bu fabrikadaki çalışan sayısı ise 1300 kişi olarak belirtiliyor.
Bu kapsamda yakında yeni nesline geçiş yapmaya hazırlanan Honda Civic Sedan'ın Türkiye'deki üretimi eylül ayında sona eriyor. Civic Sedan'ın bundan böyle Tayland'dan ithal edileceği ve ekim ayından itibaren Türkiye'de olacağı konuşuluyor. Yeni Civic Sedan henüz tanıtılmadı fakat sızdırılan görsellerine buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.
HABAŞ hakkında
Hamdi Başaran'ın kurucusu olduğu Habaş, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluş.
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Fabrika dedigin bu durumda bir bina sadece.
Zaten yeni bir model uretecegin zaman eger aks araligi ve genisligi farkli ise bir cok seyin degismesi gerekiyor fabrikada.
Binanin kendisi disinda cok bir fark olmazdi. Ki bina kucukse daha bile zor olabilirdi.
@gun @gun
Siz hiç bir fabrikada bulundunuz mu? Herhangi bir üretim bandı gördünüz mü?
Mega fabrikalar diye bir belgesel serisi var başlangıç için seyredin...
İleride ne olur bilemem ama TOGG işi büyütürse (Tesla gibi) mesela o fabrika alınıp pikap yada çekici üretimi için kullanılabilir.Bu ürünlerin hacmi için yeterli olur fabrika.
Önceliği maddi kazanç olan kuruluşlar parçaların nereden geldiğine, üretim sürecinin birleştirmeden ibaret olup olmamasına, nerede üretildiğine değil bitmiş ürünün satışının kar sağlayıp sağlamaması ile ilgilenirler.