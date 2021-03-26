Bir devrin sonu: Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi belli oldu

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Japon otomotiv devi Honda, 2019 yılında yaptığı açıklamada Türkiye'deki Civic Sedan üretimini 2021 yılında yani bu yıl durduracağını ve fabrikanın kapatılacağını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, fabrikanın yeni sahibinin bir başka otomotiv üreticisi mi yoksa farklı sektörden bir firma mı olacağı merak ediliyordu.

Konuyla ilgili detaylar bugün netleşti ve Honda, Gebze'deki üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğuna devredileceğini açıkladı. Honda Türkiye A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle:

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"Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.

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1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir."

Honda, Türkiye’deki fabrikasında Civic Sedan modelini üretiyor. 1998 yılında marka burada seri üretime başlamıştı. Yıllık 50 bin üretim adedi olan bu fabrikadaki çalışan sayısı ise 1300 kişi olarak belirtiliyor.

Bu kapsamda yakında yeni nesline geçiş yapmaya hazırlanan Honda Civic Sedan'ın Türkiye'deki üretimi eylül ayında sona eriyor. Civic Sedan'ın bundan böyle Tayland'dan ithal edileceği ve ekim ayından itibaren Türkiye'de olacağı konuşuluyor. Yeni Civic Sedan henüz tanıtılmadı fakat sızdırılan görsellerine buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.

HABAŞ hakkında

Hamdi Başaran'ın kurucusu olduğu Habaş, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluş.

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