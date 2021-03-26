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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir devrin sonu: Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi belli oldu

    Eylül ayında Türkiye'deki son verecek olan Honda, Gebze'deki fabrikayı HABAŞ Topluluğuna devrediyor. Habaş'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran'ın burada hibrit ve elektrikli otomobil üreteceği konuşuluyor.
    26 Mart 2021, 16:30 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bir devrin sonu: Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi belli oldu
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    Japon otomotiv devi Honda, 2019 yılında yaptığı açıklamada Türkiye'deki Civic Sedan üretimini 2021 yılında yani bu yıl durduracağını ve fabrikanın kapatılacağını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, fabrikanın yeni sahibinin bir başka otomotiv üreticisi mi yoksa farklı sektörden bir firma mı olacağı merak ediliyordu.

    Konuyla ilgili detaylar bugün netleşti ve Honda, Gebze'deki üretim tesislerinin HABAŞ Topluluğuna devredileceğini açıkladı. Honda Türkiye A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle:

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    "Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir.

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    1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile hizmet sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile ülkemiz için değer yaratmayı sürdürecektir."

    Honda, Türkiye’deki fabrikasında Civic Sedan modelini üretiyor. 1998 yılında marka burada seri üretime başlamıştı. Yıllık 50 bin üretim adedi olan bu fabrikadaki çalışan sayısı ise 1300 kişi olarak belirtiliyor.

    Bu kapsamda yakında yeni nesline geçiş yapmaya hazırlanan Honda Civic Sedan'ın Türkiye'deki üretimi eylül ayında sona eriyor. Civic Sedan'ın bundan böyle Tayland'dan ithal edileceği ve ekim ayından itibaren Türkiye'de olacağı konuşuluyor. Yeni Civic Sedan henüz tanıtılmadı fakat sızdırılan görsellerine buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.

    HABAŞ hakkında

    Hamdi Başaran'ın kurucusu olduğu Habaş, tibbi ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine, üreticisi, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve CNG (sıkıştırılmış doğal gaz), LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ve liman hizmeti veren bir kuruluş. 



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    gun (Gün Oksay) 57 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    TOGG için bu hazır fabrika en azından ilk aşama için olmuyor muydu ? Olmuyorsa neden olmuyordu.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Doktortutuklu (fth Atay) 31 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Olmuyordu çünkü çok ucuza olurdu bu da bize yakışmazdı. Lütfen!
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Hemican 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Honda buyuk ihtimal robotlari baska yere tasir fabrika ile beraber satmiyordur.
    Fabrika dedigin bu durumda bir bina sadece.

    Zaten yeni bir model uretecegin zaman eger aks araligi ve genisligi farkli ise bir cok seyin degismesi gerekiyor fabrikada.

    Binanin kendisi disinda cok bir fark olmazdi. Ki bina kucukse daha bile zor olabilirdi.

    @gun @gun
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    wehrmacht (- -) 6 dk. ( Mesaj Silindi ) Hemican
    yani aks mesafesi yakın olsa 124 murat ile mini aynı fabrikada şey edilebilir

    Siz hiç bir fabrikada bulundunuz mu? Herhangi bir üretim bandı gördünüz mü?
    Mega fabrikalar diye bir belgesel serisi var başlangıç için seyredin...
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    S suatcagdas (suat cagdas) 52 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    benim 4-5 kez gitme şansım oldu, burası üretim olarak küçük bir fabrika aslında. 2012-2013 döneminde reno günlük 800-900 araç çıkarırken bu fabrika için max. günlük üretim 80-90 civarı idi. üretimin hızlı olması için misal ön büyük camı renoda robot takıyor ama burada vamtuzlu aparat ile karşılıklı iki kişi tutup takiyordu. otomasyon az burada fiziksel işçilik daha fazla. TOGG vs. üretimi için kesinlikle yeterli gelmez.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    E Elektrikliarabasever 39 dk. ( Mesaj Silindi ) suatcagdas
    TOGG ilk yılında 500k araba falan mı üretecekti ki yetersiz gelecekti hocam? Bu fabrika en az 3-4 sene TOGG için yeterli olurdu.
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    A AKTeknisyen (Hamza yok) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) suatcagdas
    3-4 senede bir fabrika değiştirlmez.Otomotiv sektörü üretim zamanı ve kapasitesinin sonuna kadar zorlandığı saniyelerin hesabının yapıldığı bir sektör.Ayrıca Gürcan Bey işin başında fabrikaya baktıklarını ama yetersiz bulduklarını söylemişti.
    İleride ne olur bilemem ama TOGG işi büyütürse (Tesla gibi) mesela o fabrika alınıp pikap yada çekici üretimi için kullanılabilir.Bu ürünlerin hacmi için yeterli olur fabrika.
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    M maximus8282 (maximus ) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Niye gidiyorlar acaba? Daha ucuz iş gücünü nerede bulacaklarmış.
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    F falre (Bırak Aman) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Anlamadım o farbikada başka marka başka model bir araba mi üretilecek ?
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    gun (Gün Oksay) 57 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    TOGG için bu hazır fabrika en azından ilk aşama için olmuyor muydu ? Olmuyorsa neden olmuyordu.
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Doktortutuklu (fth Atay) 31 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Olmuyordu çünkü çok ucuza olurdu bu da bize yakışmazdı. Lütfen!
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Fabrikası yerli ve milli olmazdı o zaman. Her şeyi %100 yerli ve milli olmalı. Çünkü öncelik ülkeye maddi kazanç sağlamak değil süreci mümkün olduğunca yerli ve milli yürütmek.



    Önceliği maddi kazanç olan kuruluşlar parçaların nereden geldiğine, üretim sürecinin birleştirmeden ibaret olup olmamasına, nerede üretildiğine değil bitmiş ürünün satışının kar sağlayıp sağlamaması ile ilgilenirler.
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