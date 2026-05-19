Honor Power 3 sınırları bir kez daha zorlayacak: 12.000 mAh pille gelebilir!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, devasa bataryalı yeni bir akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, gelecek yıl tanıtılması beklenen Honor Power 3 modeliyle pil kapasitesini bir kez daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Markanın önümüzdeki dönemde yoğun bir lansman takvimi bulunuyor. Ekim ayında Magic 9 serisinin duyurulması beklenirken, yıl sonuna doğru performans odaklı Win 2 serisinin de kullanıcılarla buluşacağı konuşuluyor. Bunun yanında Honor’un, yılın başlarında 10.080 mAh batarya ile tanıtılan Power 2’nin devam modeli için de hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Galaxy S27 Ultra için yıllardır beklenen özellik geliyor 22 sa. önce eklendi

Honor Power 3 beklenen özellikler

Sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor Power 3, yeni nesil MediaTek Dimensity 8600 serisi işlemciyle gelebilir. Cihazın orta segmentte konumlandırılması beklenirken, özellikle uzun pil ömrü ve performans tarafında öne çıkacağı ifade ediliyor.

İddiaya göre geliştirilen ilk prototipte 6.8 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü LTPS OLED düz ekran yer alıyor. 2.5D cam tasarımla geleceği söylenen cihazın en dikkat çekici noktası ise bataryası olabilir. Honor’un bu modelde 10.000 mAh sınırını aşmayı hedeflediği, kapasitenin 11.000 ila 12.000 mAh arasında olabileceği konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: