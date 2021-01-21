Bir devrin sonu: Volkswagen Golf'ün ABD macerası sona erdi

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Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda yaptığı resmi açıklama ile Passat'ın ABD versiyonunun üretimine ve satışına son vereceklerini duyurmuştu. Şirket, popüler hatchback modeli Golf için de aynı kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre Volkswagen Golf'ün ABD'de satılan versiyonunun fişi çekildi. Son otomobilin geçtiğimiz hafta üretim bandından çıktığı aktarılırken, satışların yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Zira Volkswagen'in açıklamasına göre şirketin elinde satışları yıl sonuna kadar devam ettirecek kadar Golf var.

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Öte yandan, ABD'li tüketiciler Volkswagen Golf 8'in standart versiyonunu göremeyecek fakat Golf GTI ve Golf R satışları bir süre daha devam edecek. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen Golf GTI ve Golf R modelleri yıl içerisinde Kuzey Amerika pazarında satışa sunulmuş olacak.

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Tıpkı Passat gibi Golf'ün fişinin çekileceği de bir süredir konuşuluyordu ve bu karar sürpriz olmadı. Uygun fiyatlı hatchback modeller ABD yollarında her geçen gün daha az görülmeye başlayan otomobiller arasında. Zira 2017 yılında yaklaşık 70 bin adet olan Golf satışları da yıldan yıla düşmeye başladı ve 2020 yılında 25 bin adet civarına kadar geriledi.

Pandemi koşullarında yeni fabrika yatırımı yapmaktan çekinen Volkswagen, elindeki kapasiteyi doğru modeller için kullanmak konusunda adımlar atıyor. Şirket şu anda yüzde 100 elektrikli otomobillerinin üretimine ağırlık vermiş durumda. Ayrıca ülkedeki SUV talebine yönelik yeni modeller de - Volkswagen Taos gibi - yolda.

https://media.vw.com/en-us/releases/1461

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