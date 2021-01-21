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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir devrin sonu: Volkswagen Golf'ün ABD macerası sona erdi

    ABD macerası 1974'te başlayan Volkswagen Golf bugüne kadar 2.5 milyona yakın satış adedine ulaştı. Yapılan açıklamada, Kuzey Amerika pazarı için Meksika'da üretilen modelin fişi çekildiği belirtildi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bir devrin sonu: Volkswagen Golf'ün ABD macerası sona erdi
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda yaptığı resmi açıklama ile Passat'ın ABD versiyonunun üretimine ve satışına son vereceklerini duyurmuştu. Şirket, popüler hatchback modeli Golf için de aynı kararı aldı.

    Yapılan açıklamaya göre Volkswagen Golf'ün ABD'de satılan versiyonunun fişi çekildi. Son otomobilin geçtiğimiz hafta üretim bandından çıktığı aktarılırken, satışların yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Zira Volkswagen'in açıklamasına göre şirketin elinde satışları yıl sonuna kadar devam ettirecek kadar Golf var.

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    Öte yandan, ABD'li tüketiciler Volkswagen Golf 8'in standart versiyonunu göremeyecek fakat Golf GTI ve Golf R satışları bir süre daha devam edecek. Tasarımı ve teknolojileri yenilenen Golf GTI ve Golf R modelleri yıl içerisinde Kuzey Amerika pazarında satışa sunulmuş olacak.

    Bir devrin sonu: Volkswagen Golf'ün ABD macerası sona erdi
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    Tıpkı Passat gibi Golf'ün fişinin çekileceği de bir süredir konuşuluyordu ve bu karar sürpriz olmadı. Uygun fiyatlı hatchback modeller ABD yollarında her geçen gün daha az görülmeye başlayan otomobiller arasında. Zira 2017 yılında yaklaşık 70 bin adet olan Golf satışları da yıldan yıla düşmeye başladı ve 2020 yılında 25 bin adet civarına kadar geriledi.

    Pandemi koşullarında yeni fabrika yatırımı yapmaktan çekinen Volkswagen, elindeki kapasiteyi doğru modeller için kullanmak konusunda adımlar atıyor. Şirket şu anda yüzde 100 elektrikli otomobillerinin üretimine ağırlık vermiş durumda. Ayrıca ülkedeki SUV talebine yönelik yeni modeller de - Volkswagen Taos gibi - yolda.



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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
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    C cand. 51 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çöplerin sonu geliyor
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abdestini al ve secdeni de et bari. Yazdığı güzelleme ye bak ya! ??
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    electrun (test test) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Abd de zaten golf alan adam gti veya r aliyordu gozlemledigim kadariyla. Sadece onlari satsa yeter zaten. Satislari da yildan yila hayli dusmus olmasi da dieselgate ile baglantili oldugunu dusunuyorum. Adamlarin passatini yikama ceker jettaya donusur diye de esprileri vardi bir ara

    Yaaa bani golf seni de yedi abd.
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    daswagen (D DD) 47 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Segmentinin banisi ve referansı ve de yarım asırdır lideri olan Golf, öyle karoserini rüzgar yalayınca boyası dökülen, yağmur altında kalınca kendi kendine kaportası yamulan modellere benzemez.



    Alt tarafı kasa değişikliği sebebiyle artık bazı donanım seviyeleri satılmayacak onun yerine GTI gibi otomobil tarihinde sessiz devrim yapan, hot hatch’i dünyaya tanıtan donanımları ile 8. nesliyle yola devam edecektir.



    Dünya’nın her yerinde kalite, işlevsellik, fonksiyonellik ve de verimlilikte zirvede olan Golf, her kesime her bütçeye yine hitap ediyor.



    Ayrıca Abd’de ki tüketici sedan ve SUV seviyor. Buna rağmen bu satış rakamları çok ciddi başarı. Bu gerçeği açığa çıkaran, veri içeren bu güzel konu için teşekkür ediyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    MyWorldLife (Efe Can) 35 dk. ( Mesaj Silindi ) daswagen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 6 dk. ( Mesaj Silindi ) daswagen
    Hocam kalite, fonksiyonellik ve işlevsellik kelimelerini ilk defa duymuş gibi hunharca her mesajda kullanıyorsunuz maşallah😁
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    C cand. 51 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çöplerin sonu geliyor
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    isakoc (isa koç) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benimde Volkswagen modelleri arasında en hoşuma giden model Golf.
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    C commandx (uğur yılmaz) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dsg şanzımanı satamıyor usada. Az bir satış için de zf şanzıman, arge vs kurtarmıyor demek ki. Avrupa'da da durumu pek iyi değil. Yeni kasasına rağmen satışlar düşüyor. Clio ya da başka bir model bu sene kesin tokatlar.
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    B beyinsis 56 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    adamlar suv ve sedan seviyor. yine iyi sattı golf o kadar. passat yerine de arteon geldi zaten. onların passat zaten bizimkinden genişti, arteon o işi görüyor.
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    B Ben sero 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bırakılır mı tok kapı sesi. Vay enayiler
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