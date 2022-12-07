Bir dönemin efsane uygulaması Winamp, NFT desteği kazandı

Winamp, NFT desteği ile güncelleniyor
Bildirilenlere göre Winamp, yeni sürüm güncellemesi ile müzik severlerin Metamask cüzdanlarını Brave, Chrome veya Firefox kullanarak uygulamaya bağlamalarına olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar, satın aldıkları NFT parçalarını artık uygulama üzerinden dinleyebilecek.
Yapılan açıklamada NFT desteğinin diğer güncellemelerle birlikte Winamp’ı evrensel ve gelişmiş bir dinleme platformu haline getireceğini söyleyen Winamp, "Winamp, Ethereum ve Polygon/Matic protokolleri için bu yeni yeteneği sunuyor ve hem ERC-721 hem de ERC-1155 spesifikasyonları altında dağıtılan ses ve video içeriğine izin veriyor." açıklamasında bulundu.
Buna ek olarak Winamp, yeni NFT özelliğini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılara yükleme işlemi sırasında veya Winamp kurulduktan sonra ek seçenekler sunacak. Yeni özellikler ile güncellenmeye devam eden uygulamanın, gelecekte bir mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüşeceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım