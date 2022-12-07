Bir dönemin efsane uygulaması Winamp, NFT desteği kazandı

Tam Boyutta Gör MP3 döneminin en gözde multimedya uygulamalarından Winamp, geçtiğimiz aylarda yenilenen bir tasarımla tekrar karşımıza çıkı. Bir döneme damga vuran medya oynatıcısı, şimdi de kullanıcıları sevindirecek yeni bir özelliğe kavuşuyor.

Winamp, NFT desteği ile güncelleniyor

Bildirilenlere göre Winamp, yeni sürüm güncellemesi ile müzik severlerin Metamask cüzdanlarını Brave, Chrome veya Firefox kullanarak uygulamaya bağlamalarına olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar, satın aldıkları NFT parçalarını artık uygulama üzerinden dinleyebilecek.

Winamp efsanesi yıllar sonra güncellendi 4 ay önce eklendi

Yapılan açıklamada NFT desteğinin diğer güncellemelerle birlikte Winamp’ı evrensel ve gelişmiş bir dinleme platformu haline getireceğini söyleyen Winamp, "Winamp, Ethereum ve Polygon/Matic protokolleri için bu yeni yeteneği sunuyor ve hem ERC-721 hem de ERC-1155 spesifikasyonları altında dağıtılan ses ve video içeriğine izin veriyor." açıklamasında bulundu.

Buna ek olarak Winamp, yeni NFT özelliğini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılara yükleme işlemi sırasında veya Winamp kurulduktan sonra ek seçenekler sunacak. Yeni özellikler ile güncellenmeye devam eden uygulamanın, gelecekte bir mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüşeceğini söyleyebiliriz.

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