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    Bir dönemin efsane uygulaması Winamp, NFT desteği kazandı

    Bir dönemin efsane uygulaması Winamp, yeni özellikler ile güncelleniyor. Yeni sürüm, bazı hata düzeltmeleri ve eklenen özelliklerin yanı sıra Müzik NFT'leri için destek getiriyor.
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    Bir dönemin efsane uygulaması Winamp, NFT desteği kazandı Tam Boyutta Gör
    MP3 döneminin en gözde multimedya uygulamalarından Winamp, geçtiğimiz aylarda yenilenen bir tasarımla tekrar karşımıza çıkı. Bir döneme damga vuran medya oynatıcısı, şimdi de kullanıcıları sevindirecek yeni bir özelliğe kavuşuyor.

    Winamp, NFT desteği ile güncelleniyor

    Bildirilenlere göre Winamp, yeni sürüm güncellemesi ile müzik severlerin Metamask cüzdanlarını Brave, Chrome veya Firefox kullanarak uygulamaya bağlamalarına olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar, satın aldıkları NFT parçalarını artık uygulama üzerinden dinleyebilecek.

    Yapılan açıklamada NFT desteğinin diğer güncellemelerle birlikte Winamp’ı evrensel ve gelişmiş bir dinleme platformu haline getireceğini söyleyen Winamp, "Winamp, Ethereum ve Polygon/Matic protokolleri için bu yeni yeteneği sunuyor ve hem ERC-721 hem de ERC-1155 spesifikasyonları altında dağıtılan ses ve video içeriğine izin veriyor." açıklamasında bulundu.

    Buna ek olarak Winamp, yeni NFT özelliğini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılara yükleme işlemi sırasında veya Winamp kurulduktan sonra ek seçenekler sunacak. Yeni özellikler ile güncellenmeye devam eden uygulamanın, gelecekte bir mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüşeceğini söyleyebiliriz.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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