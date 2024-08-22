Microsoft doğruladı: Windows Denetim Masası kullanımdan kaldırılıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows’a yeni özellikler eklemeye devam ederken, artık gerekli olmadığını düşündüğü şeyleri de kullanımdan kaldırmaya devam ediyor. Örneğin; yakın zamanda Paint 3D uygulamasının kullanımdan kaldırılacağı duyuruldu. Çok geçmeden Windows Denetim Masası’nın da artık kullanılamayacağını öğrendik.

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Denetim Masası'nın yerini daha modern Ayarlar uygulaması alacak

Tam Boyutta Gör Windows 8, 2012'de piyasaya sürüldüğünde daha modern tasarıma sahip Ayarlar uygulamasıyla bizleri karşıladı. Ancak, Denetim Masası'nda bulunan özelliklerden bazıları yoktu. Microsoft, o zamandan beri giderek daha fazla Denetim Masası özelliğini Ayarlar uygulamasına getirdi. Şimdi şirket, Denetim Masasının kullanımdan kaldırılarak yerini tamamıyla daha modern ve akıcı deneyim sunan Ayarlar uygulamasına bırakacağını söylüyor.

Microsoft’un belirttiği gibi Denetim Masası’nın Windows’ta hâlâ var olmasının iki nedeni var. Birincisi; ayarların tamamen aktarılmamış olması. Microsoft, Denetim Masası’ndaki tüm ayarların daha modern Ayarlar uygulamasına aktarımını henüz tamamlamadı. Buna ek olarak, uyumluluk nedenleriyle hâlâ Denetim Masası kullanımda.

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Bir dönemin sonu: Windows Denetim Masası kullanımdan kaldırılıyor