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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski başkan Donald Trump’ın savunma bakanından F-35’e yönelik ciddi eleştiri geldi

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 6. ve son Savunma Bakanı Christopher C. Miller'dan Müşterek Taaruz Uçağı F-35'e yönelik ciddi eleştiriler geldi. Miller, uçağın "beş para etmeyeceğini" söyledi.
    21 dk.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Eski başkan Donald Trump’ın savunma bakanından F-35’e yönelik ciddi eleştiri geldi
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    Müşterek Taaruz Uçağı F-35, çok uzun süren geliştirilmesine rağmen halen daha ciddi miktarda hatayla uçuyor. Uçağın donanım ve yazılım kanadında 871 adet hataya sahip olduğu belirtilirken, söz konusu hataların giderilme süreci ise neredeyse bir kağnı hızında ilerliyor.

    Ana vatanı ABD’de de ciddi eleştiriler alan F-35’i adeta erden yere vuran bir paylaşım bu kez eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6. Savunma Bakanı olan ve makamında kısa süre kalabilen Christopher C. Miller’dan geldi. Eski bir Özel Kuvvetler subayı olan Miller, F-35’e “… parçası” tabirini yakıştırdı.

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    Gayri resmi bir sözlü brifingde (press gaggle: bir politikacının sözlü olarak verdiği ancak video kaydının olmadığı açıklama) uçağın beş para etmediğini söyleyen Miller, aynı zamanda ABD ve müttefiklerinin filolarında onlarca yıl boyunca ana muharebe uçağı olarak görev yapacak F-35’i ruhu olmayan, ancak iyi niyetle yaratılmış ve sonunda bir angarya olarak görülen Frankenstein’e benzetti.

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    Christopher C. Miller’ın F-35 hakkındaki sözlerinin devamı ise şöyle:

    İnanın bu işten çok sıkıldım. Bir an önce bırakıp gitmek istiyorum. Ancak bir yönüm de keşke kalıp, tedarik sürecine dahil olsam ve önümüzde durum bu tuhaf sorun hakkında konuşabilsem diyor. Söz konusu mesele ise malumunuz F-35 konusu.

    Dün bir pilot yarbay ya da albayla konuşuyorduk. Dedim ki ‘Ne uçuruyorsun?” O da F-35 uçurduğunu söyledi. Ben de ‘yani bir … parçasıyla uçuyorsun’ dedim. Biraz gülüştük, daha sonra ‘Cidden soruyorum, uçak hakkında ne düşünüyorsun?’ diye sordum. Aslında bir F-16’cı olan pilot ise ‘Ben olsam buna bu kadar yatırım yapmazdım. Bu uzun vadede bizim işimize yaramaz. F-35 5. nesil fakat biz 6. nesile yatırım yapmalıyız” cevabını verdi. Ben de ‘Bir canavar yarattık’ diye ekledim.

    F-35'e bu kadar para akıtmak anlamsız

    Miller’ın aslında kızgın olduğu konu, ABD içinde 6. nesil savaş uçağı konusu ciddi olarak gündemdeyken ve hatta ilk uçuşun yapıldığı haberleri geçtiğimiz aylarda haber olmuşken F-35’e halen daha onlarca milyar dolar harcanması olarak dikkat çekiyor.

    Eski başkan Donald Trump’ın savunma bakanından F-35’e yönelik ciddi eleştiri geldi
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    Oldukça pahalı olan tek bir F-35 için yaklaşık 110 ila 117 milyon dolar ödenmesi gerekiyor. Her bir uçuş saati için ise yaklaşık 44 bin dolarlık bakım maliyeti de işin tuzu biberi niteliğinde.

    Bakalım, Biden döneminde F-35’lerle ilgili süreç nasıl işleyecek.



    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a35257287/christopher-miller-secretary-of-defense-f35-comments/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    5gyi boşverin yaw kardeşim 6gyi kullanalım demek gibi bi şey olmuş
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    face1tr 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    en iyisi paladin basacaksın, hemen her kesin karşısına çıkabiliyor.
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    hollowman_ (N. b.) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmen zırvalamış. ABD bürokrasisinde de beş para etmez insanlar var. Konu hakkında detay bilmeden yorum yapabiliyorlar. F-35'i geliştirmek 20 yıl sürdü. Bu 20 yılın sonunda ancak seri üretime hazır hale gelebildi. Adamın yorumu ise 5.nesil bir uçağı üreteceğimize 6.nesili yapalım. E o zaman siz direk 7.nesilden başlayın daha iyi olmaz mı :D bu sürekli el yükselten yorumlar cehalet nişanesi.
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