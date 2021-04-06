MSI bugüne kadar 3 milyon oyuncu monitörü sattı

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Bir dönem standart ve oyuncu kitlesine aynı özellikleri sunan monitörler sonrasında keskin bir şekilde ayrım yaşadı. Oyuncu ve profesyonel monitörler farklılaşmaya başlarken satışları da önemli bir ivme yakaladı. Oyuncu monitörleri sınıfına erken giren MSI meyvelerini de topluyor.

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3 milyon oyuncu monitörü

MSI ilk oyuncu monitörünü Kasım 2016 tarihinde piyasaya sürmüştü. Bu süreçte ilk yapay zeka destekli, ilk AMD FreeSync destekli, ilk oyuncu odaklı kontrol panelli, ilk 360Hz destekli gibi pek çok önemli ürün geliştirdi ve ödüller aldı.

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Oyuncu dünyası tarafından da kabul gören MSI markası ilk 3 yıl içerisinde 1 milyon adet oyuncu monitörü satmıştı. Özellikle pandeminin de etkisiyle hareketlilik yaşayan firma yaklaşık 1.5 yılda 2 milyon daha monitör satmayı başardı. Böylece toplamda 3 milyon rakamına ulaştı.

Kendine has teknolojileri ve logoları ile beğeni toplayan MSI oyuncu monitörleri önümüzdeki dönemde de iddialı. Firma satış başarısı şerefine tamamen kırmızı renklerden oluşan sınırlı sayıda Optix MAG274QRF-QD oyuncu monitörünü de piyasaya sürecek.

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https://www.techpowerup.com/280640/msi-sells-its-3-millionth-gaming-monitor-in-3-years-launches-limited-edition-msi-optix-monitor

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