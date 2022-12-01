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    Bir robot düşmemek için duvara yaslanmayı öğreniyor: İşte videosu

    Robotlar yapay zekâ yüzünden bazen yarı sarhoş bir insan gibi davranabiliyor. Onlar bundan dolayı ortada hiçbir neden yokken yere düşebiliyor. Araştırmacılar yere düşme sorununu çözmek istiyor.
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    Robot Tam Boyutta Gör
    Lorraine Üniversitesi için çalışan araştırmacılar robotlar için Dokunca Refleksi / Hasar Refleksi (D-Reflex) isimli bir sistem tasarladı. Bu sistem bacağı kırılan bir robotun dengesini kaybeden bir insan gibi kendisini duvara yaslamasını sağlıyor.

    Duvara yaslanan robot için bir video yayımlandı

    Nörotik tabanlı olan bir mekanizmaya ev sahipliği yapan D-Reflex'in bir robota yaslanarak ayakta kalmak için duvardaki en sağlam noktayı bulmayı öğrettiği ifade edildi. D-Reflex ile donatılan bir robot 882 bin adet eğitim simülasyonundan oluşan bu sistem aracılığıyla bir insan gibi hızlı bir şekilde uzanabiliyor.

    Robotun uzanmak veya yaslanmak için nasıl bir hasara uğradığını bilmesine gerek yok. Yayımlanan videodaki robotun ayak bileğini burkmuş gibi kendini duvara yasladığını görebilirsiniz. Testlerin zariflik ve işlevsellik anlamında yüzde 100 başarılı olduğu söylenemez ancak sonuçlar oldukça etkileyici.

    D-Reflex her konumu veya her yüzeyi hesaba katamadığı için düşmeyi tamamen engelleyemiyor ve robotun iyileşmesini sağlayamıyor. Araştırmacılar bütün bu engellere rağmen kullanışlı bir sistem ortaya koymayı umuyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 18 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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