Bir robot düşmemek için duvara yaslanmayı öğreniyor: İşte videosu

Duvara yaslanan robot için bir video yayımlandı
Nörotik tabanlı olan bir mekanizmaya ev sahipliği yapan D-Reflex'in bir robota yaslanarak ayakta kalmak için duvardaki en sağlam noktayı bulmayı öğrettiği ifade edildi. D-Reflex ile donatılan bir robot 882 bin adet eğitim simülasyonundan oluşan bu sistem aracılığıyla bir insan gibi hızlı bir şekilde uzanabiliyor.
Robotun uzanmak veya yaslanmak için nasıl bir hasara uğradığını bilmesine gerek yok. Yayımlanan videodaki robotun ayak bileğini burkmuş gibi kendini duvara yasladığını görebilirsiniz. Testlerin zariflik ve işlevsellik anlamında yüzde 100 başarılı olduğu söylenemez ancak sonuçlar oldukça etkileyici.
D-Reflex her konumu veya her yüzeyi hesaba katamadığı için düşmeyi tamamen engelleyemiyor ve robotun iyileşmesini sağlayamıyor. Araştırmacılar bütün bu engellere rağmen kullanışlı bir sistem ortaya koymayı umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam