Tam Boyutta Gör Lorraine Üniversitesi için çalışan araştırmacılar robotlar için Dokunca Refleksi / Hasar Refleksi (D-Reflex) isimli bir sistem tasarladı. Bu sistem bacağı kırılan bir robotun dengesini kaybeden bir insan gibi kendisini duvara yaslamasını sağlıyor.

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Duvara yaslanan robot için bir video yayımlandı

Nörotik tabanlı olan bir mekanizmaya ev sahipliği yapan D-Reflex'in bir robota yaslanarak ayakta kalmak için duvardaki en sağlam noktayı bulmayı öğrettiği ifade edildi. D-Reflex ile donatılan bir robot 882 bin adet eğitim simülasyonundan oluşan bu sistem aracılığıyla bir insan gibi hızlı bir şekilde uzanabiliyor.

Robotun uzanmak veya yaslanmak için nasıl bir hasara uğradığını bilmesine gerek yok. Yayımlanan videodaki robotun ayak bileğini burkmuş gibi kendini duvara yasladığını görebilirsiniz. Testlerin zariflik ve işlevsellik anlamında yüzde 100 başarılı olduğu söylenemez ancak sonuçlar oldukça etkileyici.

D-Reflex her konumu veya her yüzeyi hesaba katamadığı için düşmeyi tamamen engelleyemiyor ve robotun iyileşmesini sağlayamıyor. Araştırmacılar bütün bu engellere rağmen kullanışlı bir sistem ortaya koymayı umuyor.

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Bir robot düşmemek için duvara yaslanmayı öğreniyor: İşte videosu