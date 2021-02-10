Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER

Son dönemde fütüristik çalışmalarla karşımıza çıkan Hyundai bu kez de TIGER konsepti üzerindeki örtüyü kaldırdı. 'İnsansız mobilite aracı' olarak tanımlanan TIGER, en zorlu koşullarda bile yoluna devam edebilmek üzere tasarlandı.

Şirketin yenilikçi mobilite çözümleri geliştirmek için kurduğu New Horizons Studio tarafından dizayn edilen TIGER, gövdesinde yükleme alanı barındıran modüler bir platform üzerine inşa edildi. Bu sayede aracın acil durum destek ekipmanlarından tutun da teslimat paketlerine kadar pek çok şey taşıyabilmesi sağlanmış.

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Akıllı, otonom ve robotik gibi kavramların aynı potada eritildiği Hyundai TIGER konseptini ilginç kılan detaylar arasında 'aracın bacakları' olarak adlandırabileceğimiz hareketli parçalar yer alıyor. Çok yönlü bacak ve tekerlek hareket sistemi olarak adlandırılan bu parçalarda 6 eklem noktası bulunuyor. Bu da TIGER'ın normal bir kara aracının geçemeyeceği engelleri yükselerek ve gerektiğinde yürüyerek aşmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Söz konusu sistemi daha önce şirketin CES 2019'da tanıttığı Elevate isimli konsept çalışmasında da görmüştük. Fakat iki konsept arasındaki en önemli fark, TIGER'ın insansız yani otonom bir araç olması. Elevate konsepti ise bu özelliğe sahip değil. Bu kapsamda TIGER konseptinde 8 tane 360 derece ultrasonik sensör, 8 tane kamera, GPS ve 4G bağlantı özelliği bulunuyor. Ayrıca keşif görevleri için iki adet yer radarı da mevcut.

Son dönemde uzaya çıkmak, farklı gezegenleri keşfetmek ve uzay turizmi gibi kavramların popülatiresi artmış durumda. Hyundai de TIGER konseptinin sahip olduğu özellikler sayesinde bu görevler için güzel bir alternatif olabileceğini belirtiyor. Öyle ki konsept, bir insansız hava aracına bağlanıp uzak noktalara bırakılabilecek ve görev icra edebilecek şekilde tasarlanmış.

https://www.hyundai.news/eu/brand/hyundai-unveils-tiger-uncrewed-ultimate-mobility-vehicle-concept/

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