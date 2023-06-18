Bir zamanlar Dünya'da günler sadece 19 saat sürüyordu

Bir günün uzunluğu 19 saat
Universe Today'de yayınlanan çalışma, Çin Bilimler Akademisi'nde yerbilimleri ve jeoloji profesörü olan Ross N. Mitchell ve Avustralya Curtin Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Uwe Kirscher tarafından yürütüldü. Çalışmaya göre Dünya’daki bir günün uzunluğu şu anda yaşadığımız 24 saatten beş saat daha kısaydı. Jeologlar, Proterozoik çağın ortalarında, yaklaşık bir milyar yıl boyunca bir günün 19 saat uzunluğunda olduğunu tespit etti.
'Sıkıcı milyar'
Bilim insanları Prekambriyen döneminde gün uzunluğu (LOD) ile ilgili veri toplamanın zorunlu olduğunu vurguluyor. Böylece Dünya-Ay sisteminin gelişiminin yüksek zamansal çözünürlükte anlaşılması sağlanacak. Araştırma, gezegenin tarihi ve doğal uydunun milyarlarca yıl boyunca nasıl geliştiği hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Bilim insanları, Dünya'nın atmosferi ile Güneş'in ısısı arasındaki etkileşimin, gün uzunluğunun bir süre değişmeden kalmasında rol oynadığına inanıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/days-were-only-19-hours-long-in-the-precambrian-era https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2023/06/15/a-day-on-earth-stalled-at-19-hours-for-a-billion-years-say-scientists/?sh=6338941678c2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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