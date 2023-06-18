Bir zamanlar Dünya'da günler sadece 19 saat sürüyordu

Tam Boyutta Gör Dünya, bundan milyonlarca hatta milyarlarca yıl öne günümüzdeki gibi bir yer değildi. Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma da bunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre Dünya tarihinde günlerin daha kısa olduğu ve Ay'ın gezegene daha yakın bir yörüngede döndüğü uzun bir dönem vardı.

Bir günün uzunluğu 19 saat

Universe Today'de yayınlanan çalışma, Çin Bilimler Akademisi'nde yerbilimleri ve jeoloji profesörü olan Ross N. Mitchell ve Avustralya Curtin Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Uwe Kirscher tarafından yürütüldü. Çalışmaya göre Dünya’daki bir günün uzunluğu şu anda yaşadığımız 24 saatten beş saat daha kısaydı. Jeologlar, Proterozoik çağın ortalarında, yaklaşık bir milyar yıl boyunca bir günün 19 saat uzunluğunda olduğunu tespit etti.

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'Sıkıcı milyar'

Tam Boyutta Gör Boring Billion veya 'Sıkıcı milyar' olarak da bilinen, biyolojik çeşitliliğin nispeten sınırlı olduğu bu dönem, Dünya'nın daha kısa günlerinde yaşandı. Araştırmacılar, "Güneş enerjisinden kaynaklanan atmosferik termal gelgitlerin hızlandırıcı etkisi, Ay'ın okyanus gelgitlerinin yavaşlatıcı etkisini dengeleyerek Dünya'nın dönüşünü geçici olarak dengeledi" dedi. Basit bir ifadeyle, atmosferin sıcaklığı ve Güneş'ten gelen enerjinin neden olduğu kuvvetler, Ay'ın Dünya okyanusları üzerindeki çekiminin neden olduğu kuvvetlerin dengelenmesine yardımcı olarak Dünya'nın dönüşünü yaklaşık bir milyar yıl sabitledi. Bu süreçte günler sadece 19 saat sürüyordu.

Bilim insanları Prekambriyen döneminde gün uzunluğu (LOD) ile ilgili veri toplamanın zorunlu olduğunu vurguluyor. Böylece Dünya-Ay sisteminin gelişiminin yüksek zamansal çözünürlükte anlaşılması sağlanacak. Araştırma, gezegenin tarihi ve doğal uydunun milyarlarca yıl boyunca nasıl geliştiği hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Bilim insanları, Dünya'nın atmosferi ile Güneş'in ısısı arasındaki etkileşimin, gün uzunluğunun bir süre değişmeden kalmasında rol oynadığına inanıyor.

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Bir zamanlar Dünya'da günler sadece 19 saat sürüyordu