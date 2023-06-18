Rekor: Tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada "Dünya, kayıtlara geçen en sıcak Mayıs ayından 0.1°C daha soğuk geçen bir Mayıs ayının ardından, kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayını yaşadı. Küresel sıcaklıkların ne sıklıkta ve ne kadar süreyle 1,5 dereceyi aştığını belirlemek için iklimimizi izlemek her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.
Haziran rekor kırdı
İklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2°C'nin altında tutuma ve 1.5°C ile sınırlamayı amaçladığını unutmamak gerekiyor. AB tarafından finanse edilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Haziran ayı başında küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyelerin 1.5°C üzerinde olduğunu ve bunun bir yaz ayı için bir ilk olduğunu söyledi.
Copernicus, Haziran 2023'ün başındaki sıcak dönemin önümüzdeki 12 ay içinde tekrarlanabileceğini zira Dünya’nın El Nino etkisi altında olduğunu bildiriyor. El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının anormal ölçekte ısınmasını ifade ediyor. Bu doğal iklim olayı, küresel ısınmaya bir nevi steroid etkisi uygulayacak.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/breaking-heat-records-june-breaches-the-15c-global-temperature-level https://climate.copernicus.eu/tracking-breaches-150c-global-warming-threshold Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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