Rekor: Tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Küresel ısınma konusunda kritik eşiklerden birisi aşıldı. Avrupa Birliği'nin iklim izleme birimi, Haziran ayında küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1.5°C eşiğini aşmasının ardından, 2023 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği alarmını verdi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada "Dünya, kayıtlara geçen en sıcak Mayıs ayından 0.1°C daha soğuk geçen bir Mayıs ayının ardından, kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayını yaşadı. Küresel sıcaklıkların ne sıklıkta ve ne kadar süreyle 1,5 dereceyi aştığını belirlemek için iklimimizi izlemek her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.

Haziran rekor kırdı

İklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2°C'nin altında tutuma ve 1.5°C ile sınırlamayı amaçladığını unutmamak gerekiyor. AB tarafından finanse edilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Haziran ayı başında küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyelerin 1.5°C üzerinde olduğunu ve bunun bir yaz ayı için bir ilk olduğunu söyledi.

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Tam Boyutta Gör Dünya Meteoroloji Örgütü, Mayıs 2023'te bir rapor yayınlayarak küresel sıcaklıkların önümüzdeki beş yıl içinde yeni rekorlara ulaşacağını belirtmişti. Raporda, 2023 ve 2027 yılları arasında yıllık ortalama yüzeye yakın küresel sıcaklığın en az bir yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde olma ihtimalinin yüzde 66 olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, önümüzdeki beş yıldan en az birinin ve beş yıllık dönemin tamamının kayıtlardaki en sıcak dönem olma olasılığının yüzde 98 olduğu belirtildi.

Copernicus, Haziran 2023'ün başındaki sıcak dönemin önümüzdeki 12 ay içinde tekrarlanabileceğini zira Dünya’nın El Nino etkisi altında olduğunu bildiriyor. El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının anormal ölçekte ısınmasını ifade ediyor. Bu doğal iklim olayı, küresel ısınmaya bir nevi steroid etkisi uygulayacak.

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