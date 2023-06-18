Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rekor: Tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor

    En sıcak yıllar yaşanmak üzere. Küresel ısınma konusunda kritik eşiklerden birisi aşıldı. Tüm zamanların rekoru ile Haziran ayı 1,5 derece küresel sıcaklık seviyesini aştı.
    Oy Ver
    Tüm zamanların sıcaklık rekoru: Haziran ayı kritik eşiği aştı! Tam Boyutta Gör
    Küresel ısınma konusunda kritik eşiklerden birisi aşıldı. Avrupa Birliği'nin iklim izleme birimi, Haziran ayında küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1.5°C eşiğini aşmasının ardından, 2023 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceği alarmını verdi.

    Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada "Dünya, kayıtlara geçen en sıcak Mayıs ayından 0.1°C daha soğuk geçen bir Mayıs ayının ardından, kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayını yaşadı. Küresel sıcaklıkların ne sıklıkta ve ne kadar süreyle 1,5 dereceyi aştığını belirlemek için iklimimizi izlemek her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.

    Haziran rekor kırdı

    İklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2°C'nin altında tutuma ve 1.5°C ile sınırlamayı amaçladığını unutmamak gerekiyor. AB tarafından finanse edilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Haziran ayı başında küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyelerin 1.5°C üzerinde olduğunu ve bunun bir yaz ayı için bir ilk olduğunu söyledi.

    Tüm zamanların sıcaklık rekoru: Haziran ayı kritik eşiği aştı! Tam Boyutta Gör
    Dünya Meteoroloji Örgütü, Mayıs 2023'te bir rapor yayınlayarak küresel sıcaklıkların önümüzdeki beş yıl içinde yeni rekorlara ulaşacağını belirtmişti. Raporda, 2023 ve 2027 yılları arasında yıllık ortalama yüzeye yakın küresel sıcaklığın en az bir yıl boyunca sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde olma ihtimalinin yüzde 66 olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, önümüzdeki beş yıldan en az birinin ve beş yıllık dönemin tamamının kayıtlardaki en sıcak dönem olma olasılığının yüzde 98 olduğu belirtildi.

    Copernicus, Haziran 2023'ün başındaki sıcak dönemin önümüzdeki 12 ay içinde tekrarlanabileceğini zira Dünya’nın El Nino etkisi altında olduğunu bildiriyor. El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının anormal ölçekte ısınmasını ifade ediyor. Bu doğal iklim olayı, küresel ısınmaya bir nevi steroid etkisi uygulayacak.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/breaking-heat-records-june-breaches-the-15c-global-temperature-level https://climate.copernicus.eu/tracking-breaches-150c-global-warming-threshold
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hapı toz haline getirip burundan çekmek akülü araba şarj olmuyor muhabbet kuşu uyurken ses çıkarması ethernet bağdaştırıcısı düzgün çalışmıyor iphone usb kablosu ile arabada müzik dinleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız