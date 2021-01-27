Birçok gizemli olayın yaşandığı Netflix'in Cecil Hotel belgeselinden fragman yayınlandı

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Çözülemeyen olaylar, gizemli olaylar ve seri katillerle ilgili birçok belgesel hazırlayan Netflix'in bu tarzdaki yeni belgeseli Suç Mahalli: Cecil Hotel'ten ilk fragman yayınlandı.

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Özellikle Elisa Lam'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla popülerleşen kötü şöhretli Cecil Hotel belgeseli, 10 Şubat'ta yayınlanacak. Dizi şeklinde bölüm bölüm yayınlancak olan belgeselin yaratıcılığını Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy'nin yaratıcısı yapacak.

Konusu: Los Angeles'ın merkezinde seri katillere ev sahipliği yapan, zamansız ölümlerin adresi olan Cecil Hotel, birçok kişi tarafından şehrin en ölümcül oteli olarak biliniyor. Cecil'ın karanlık tarihindeki bu son bölüm, üniversite öğrencisi Elisa Lam'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Elisa Lam'in kaybolması Cecil Hotel'in kötü şöhretini daha da artırır. "Bir Katilin İfadeleri: Ted Bundy"nin yaratıcısı ile karanlık bir dünyaya dalmaya hazır olun.

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