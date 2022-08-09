Çinlilerin ucuz telefon stratejisi tehlikede

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Bir süredir gerilim içerisinde olduğu Çin’in ülkesinde faaliyet gösteren markalarına sert tedbirler alan Hindistan işi bir adım daha ileri götürüyor. Çinli üreticilerin Hindistan’da ucuz telefon satmaları yasaklanıyor.

Çinli üreticilere şok

Xiaomi, Oppo, Vivo gibi markalar özellikle 100$ bandına yakın akıllı telefonlar ile Hindistan pazarında oldukça etkili ve neredeyse bu segmentte yüzde 80 civarında paya sahip. Hindistan hükümeti yerli markaların rekabetten etkilenmemesi için ilginç bir karar alıyor. Yakın zamanda Çinli üreticilerin 12000 rupee - 150$ altında akıllı telefon satması yasaklanacak.

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Yasak ile birlikte Hintli tüketiciler haliyle Lava, Micromax gibi yerli markaların 150$ altındaki telefonlarına yönelecek ve dengeler sağlanacak. Hintli markalar bir dönem Intel mobil işlemcileri ilk kullanan firmalar olmuştu. Yani ülkede oldukça başarılı bir çizgi izliyorlar.

Çinli üreticiler için dezavantaj oluşturacak bu adım Samsung ve Apple cephesinde işe yarayacak zira bu markalar alt segmentte çok aktif değil. Çinli markaların pay kaybetmesi sonrasında Samsung ve Apple muhtemelen ülkede ilk iki sırayı alacaklardır.

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