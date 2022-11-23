Bitci, Socios CEO'su Alex Dreyfus’u dava ediyor

Tam Boyutta Gör Yerli kripto para borsası Bitci tarafından piyasaya sürülen resmi Brezilya Fan Token’i "BFT" için hareketli gelişmeler yaşanıyor. Socios CEO’su Alex Dreyfus, BFT hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Socios CEO’su Alex Dreyfus, Brezilya Milli Takımı'nın Bitci ile olan "fan token" anlaşmasını sonlandırdığını iddia etti. Bitci ise bu iddiaları yalanlayarak herhangi bir fesih bildirimi olmadığını ve Brezilya Fan Tokeni BFT’nin resmi fan token olmaya devam edeceğini açıkladı. Bitci, manipülasyon çalışmaları nedeniyle Alex Dreyfus’u dava edeceğini duyurdu.

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Socios CEO'su hakkında cezai ve hukuki işlemler başlatıldı

Konuyla ilgili resmî açıklama yapan yerli teknoloji şirketi Bitci, Alex Dreyfus’u dün Twitter'dan yaptığı açıklamada Bitci'yi, yatırımcılarını ve iş ortaklarını hedef aldığını kaydederek, ‘’Bitci rekabete açık ve isteklidir. Ancak rekabet adil ve dürüst olmalıdır. Alex Dreyfus ise adil ve dürüst rekabet yapmamakta, aksine haksız saldırılarla Bitci ve yatırımcılarını zarara uğratmayı ummaktadır. Bahse konu iddiada, Bitci'nin Brezilya Milli Takımıyla arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinin feshedildiği, Bitci'nin buna rağmen BFT NFT'si sattığı iddia edilmiştir. Bu sebeple BFT listeleyen global borsalara listelemeleri daha dikkatli yapmaları uyarısında bulunulmuştur. Bu açıklama ve saldırı açıkça haksız ve yanıltıcıdır. Manipülasyon amacıyla yapılan bu saldırıdan ötürü Alex Dreyfus, Socios ve yetkilileri hakkında gerekli cezai ve hukuki işlemler bugün başlatılmıştır.’’ denildi.

Brezilya Milli Takımı ile Bitci arasındaki sözleşmelerin geçerli ve yürürlükte olduğu vurgulanan açıklamada ‘’Bitci'ye bir fesih bildirimi söz konusu değildir. Kaldı ki sponsorluk sözleşmesi bir şekilde sona erse bile bu durum BFT'nin meşru ve tek Brezilya Milli Takım Fan Token'ı olduğu realitesini değiştirmemektedir. Diğer bir ifadeyle, BFT arzı, listelenmesi, alınıp satılması ve sirkülasyonu işlemlerinin tamamı meşru ve hukuka uygundur. İkinci işlem pazarındaki hiç bir kripto varlık sponsorluk sözleşmesinin devamına veya sona ermesine tabi değildir. Alex Dreyfus bunları ya bilmemekte ya da bilmezden gelmektedir. Dünya Kupası sırasında Socios'un en büyük rakibi olan Bitci'ye ve yatırımcılarına zarar verme amacıyla yaşanan kontrol kaybı, Bitci'nin hiçbir zaman satmadığı Brezilya NFT'lerinin satıldığı yalan beyanına kadar ilerlemiştir.’’ denildi.

Bu sağlıksız ve saygısız tavrın hukuki ve ekonomik karşılığının net ve sert olacağı belirtilen açıklamada’ “Sözleşme, hukuk ve ürün bilmeden ya da bilerek manipülasyon yapılmaya çalışılan rekabeti beğenmiyor ve kabul etmiyoruz. Alex Dreyfus'un Socios üzerinden Türkiye'de yaptığı operasyonların hukuka, veri koruma ve mali suçlar mevzuatına açık aykırılıklarına dair gerekli raporların ilgili resmi kurumlara sunulduğunu ve şahsı ve şirketi hakkında gerekli tüm cezai ve hukuki soruşturma ve davaların başlatıldığını kamu oyunun bilgi ve takdirlerine sunarız.” ifadelerine yer verildi.

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