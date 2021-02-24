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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin’e MicroStrategy firmasından 1 milyar dolarlık yatırım

    MicroStrategy firması 1 milyar dolarlık daha Bitcoin alarak toplam BTC varlıklarını 90531 seviyesine yükseltti ve 4 milyar dolarlık bir büyüklüğün sahibi oldu.
    24 Şubat 2021, 22:30 (2 gün)
    1,5b
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    5
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin’e MicroStrategy firmasından 1 milyar dolarlık yatırım
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    Kurumların kripto paralara olan ilgisi giderek artıyor. Daha önce Bitcoin yatırımları ile adını duyuran MicroStrategy kurumsal zeka kuruluşu ara vermeden yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kez meblağ çok daha yüksek.

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    1 milyar dolarlık Bitcoin

    Bitcoin henüz 30 bin dolar sınırına doğru hamle yaparken devreye giren MicroStrategy tabir yerindeyse alttan toplamaya başladı. İlk olarak 250 milyon dolarlık yatırım yapan firma son olarak 1 milyar dolar değerinde 19452 Bitcoin daha aldı. Elindeki toplam BTC sayısı ise 90531 yani 4 milyar dolar civarında oldu.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

    Yatırımcıların balina olarak tabir ettiği yüklü varlık sahipleri arasına giren MicroStrategy patronu Michael Saylor kurumsal analiz yazılımını geliştirmeye devam ederken Bitcoin birikiminden de asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

    Saylor kripto varlıkların son derece güvenilir olduğunu ve yaptıkları satın alımların firmanın bilinirliğini arttırdığını vurguluyor. Tesla da daha önce 1.5 milyar dolarlık Bitcoin almıştı. Arap yatırımcıların da 4.5 milyar dolarlık yatırım iddiası dikkate alındığında son bir iki ayda 10 milyar dolar civarında kurumsal Bitcoin yatırımı yapıldığını söyleyebiliriz.



    https://cointelegraph.com/news/microstrategy-purchases-another-1-billion-worth-of-bitcoin-now-owns-90-000-btc Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    3 3qzotix (bekir yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 günde 2 tane ısmarlama haber hayra alamet değil. BTC'si olan dikkat etsin.
    Yanıtla +6
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi ) kazimerd89
    Herkes alırken söylüyor,1 kişi bile çıkarken haber vermiyor. İyi manipülasyon yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikan oyunları bunlar :D
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    K kazimerd89 (kazım kazım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Btc olan varsa satsın elinde. Yaptırım yaptı deniyo ama bunlar aldıklarını ellerinden çıkarmıyosa bende bişey bilmiyorum
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi ) kazimerd89
    Herkes alırken söylüyor,1 kişi bile çıkarken haber vermiyor. İyi manipülasyon yapıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 günde 2 tane ısmarlama haber hayra alamet değil. BTC'si olan dikkat etsin.
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