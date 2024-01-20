Bitcoin ETF piyasaya yaramadı: Bitcoin fiyatı yüzde 20 düştü

Kripto para piyasasının yıllardır beklediği ve peşinde koştuğu Bitcoin spot ETF onayı nihayet geçtiğimiz haftalarda ABD Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından verildi ve finans kuruluşları da Bitcoin fonları ticaretine başladı. Bu gelişmenin Bitcoin fiyatını uçurması bekleniyordu ancak tam tersi oldu.

Bitcoin fiyatı neden düşüyor?

Geçen yıl başlarından itibaren global ekonominin de düzelme işaretleri ile birlikte Bitcoin fiyatı da yükseliş trendine girmişti. Bitcoin ETF başvurusu yapan finans kuruluşları arasında Blackrock gibi devlerin de yer alması yükselişi alevlendirdi.

Bitcoin ETF bekleyişi sona erdi 1 hf. önce eklendi

14 bin dolar seviyelerinden 3 kat gibi bir artışla 42 bin dolar seviyelerine çıkan Bitcoin fiyatı, yeni yıla ETF onayı ihtimali ile girdi. Yeni yatırımcıların da katılması ile ETF onayının verildiği hafta Bitcoin fiyatı 49 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Ne var ki Bitcoin ETF ticaretinin resmi olarak başladığı günlerde şok bir düşüş geldi. Bitcoin ETF ticaretinin 20 milyar dolar üzerine çıkmasına rağmen serbest piyasada Bitcoin fiyatı yüzde 20 düşüşle 40 bin dolar seviyelerine kadar indi.

Bitcoin ETF onayı ile birlikte pek çok kurumsal oyuncunun kripto para piyasasına dahil olacağı ve devasa likidite akışı olacağı düşünülüyordu ancak görünüş bunun tam tersi. Özellikle beklentiyi satın alan yatırımcıların resmi haber ile birlikte kâr satışı yaptıkları tahmin ediliyor. Diğer taraftan Bitcoin ETF onayı alan kurumların elinde de devasa Bitcoin rezervi var ve bunların satış ihtimali de yatırımcıyı korkutuyor.

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Bitcoin eski günlerine geri döndü