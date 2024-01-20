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    Anlık Bildirim

    Bitcoin ETF piyasaya yaramadı: Bitcoin fiyatı yüzde 20 düştü

    Bitcoin ETF başvurularının onaylanması ile birlikte kripto para piyasasında da düşüş başladı. Kısa süre içerisinde Bitcoin fiyatı yüzde 20 civarında gerileme yaşadı. 
    Bitcoin
    Kripto para piyasasının yıllardır beklediği ve peşinde koştuğu Bitcoin spot ETF onayı nihayet geçtiğimiz haftalarda ABD Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından verildi ve finans kuruluşları da Bitcoin fonları ticaretine başladı. Bu gelişmenin Bitcoin fiyatını uçurması bekleniyordu ancak tam tersi oldu.

    Bitcoin fiyatı neden düşüyor?

    Geçen yıl başlarından itibaren global ekonominin de düzelme işaretleri ile birlikte Bitcoin fiyatı da yükseliş trendine girmişti. Bitcoin ETF başvurusu yapan finans kuruluşları arasında Blackrock gibi devlerin de yer alması yükselişi alevlendirdi.

    14 bin dolar seviyelerinden 3 kat gibi bir artışla 42 bin dolar seviyelerine çıkan Bitcoin fiyatı, yeni yıla ETF onayı ihtimali ile girdi. Yeni yatırımcıların da katılması ile ETF onayının verildiği hafta Bitcoin fiyatı 49 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi.

    Ne var ki Bitcoin ETF ticaretinin resmi olarak başladığı günlerde şok bir düşüş geldi. Bitcoin ETF ticaretinin 20 milyar dolar üzerine çıkmasına rağmen serbest piyasada Bitcoin fiyatı yüzde 20 düşüşle 40 bin dolar seviyelerine kadar indi.

    Bitcoin ETF onayı ile birlikte pek çok kurumsal oyuncunun kripto para piyasasına dahil olacağı ve devasa likidite akışı olacağı düşünülüyordu ancak görünüş bunun tam tersi. Özellikle beklentiyi satın alan yatırımcıların resmi haber ile birlikte kâr satışı yaptıkları tahmin ediliyor. Diğer taraftan Bitcoin ETF onayı alan kurumların elinde de devasa Bitcoin rezervi var ve bunların satış ihtimali de yatırımcıyı korkutuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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