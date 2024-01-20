Bitcoin ETF piyasaya yaramadı: Bitcoin fiyatı yüzde 20 düştü

Bitcoin fiyatı neden düşüyor?
Geçen yıl başlarından itibaren global ekonominin de düzelme işaretleri ile birlikte Bitcoin fiyatı da yükseliş trendine girmişti. Bitcoin ETF başvurusu yapan finans kuruluşları arasında Blackrock gibi devlerin de yer alması yükselişi alevlendirdi.
14 bin dolar seviyelerinden 3 kat gibi bir artışla 42 bin dolar seviyelerine çıkan Bitcoin fiyatı, yeni yıla ETF onayı ihtimali ile girdi. Yeni yatırımcıların da katılması ile ETF onayının verildiği hafta Bitcoin fiyatı 49 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi.
Ne var ki Bitcoin ETF ticaretinin resmi olarak başladığı günlerde şok bir düşüş geldi. Bitcoin ETF ticaretinin 20 milyar dolar üzerine çıkmasına rağmen serbest piyasada Bitcoin fiyatı yüzde 20 düşüşle 40 bin dolar seviyelerine kadar indi.
Bitcoin ETF onayı ile birlikte pek çok kurumsal oyuncunun kripto para piyasasına dahil olacağı ve devasa likidite akışı olacağı düşünülüyordu ancak görünüş bunun tam tersi. Özellikle beklentiyi satın alan yatırımcıların resmi haber ile birlikte kâr satışı yaptıkları tahmin ediliyor. Diğer taraftan Bitcoin ETF onayı alan kurumların elinde de devasa Bitcoin rezervi var ve bunların satış ihtimali de yatırımcıyı korkutuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.