Bitcoin fiyatı 20 bin dolar altında, FED kâbusu sürüyor

Global enflasyonun yükselmesi ile birlikte yılın başlarında sahneye çıkan FED adeta kripto para yatırımcısının kâbusu oldu. Neredeyse her hafta konuşma yapan ya da tutanak yayımlayan FED piyasaya nefes aldırmıyor.
Bitcoin fiyatı hangi seviyede?
Geçtiğimiz Cuma günü de bir açıklama yapan FED başkanı Powell agresif bilanço daraltma faaliyetlerine devam edeceklerini ve enflasyonla sert bir şekilde mücadele edeceklerini yineledi. Bu açıklama ile birlikte zaten zor direnen Bitcoin fiyatı 20 bin doların da altına indi. Ethereum da 1500$ altında işlem görüyor. Hatta stabil coinlerde bile zaman zaman düşüşler yaşanıyor.
FED faiz arttırımlarına rağmen Bitcoin fiyatı geçen ay 25 bin doları zorlamış ve bir nebze de olsa ümit vermişti. Ne var ki FED yetkililerinin sürekli olarak enflasyon korkusunu yayması ve adeta sıtmaya razı etmeye çalışması yatırımcıları da korkutuyor. Sadece Bitcoin değil dünya borsaları da ister istemez tepki veriyor.
Bu süreçte haliyle en kârlı Dolar endeksi çıkıyor. Trump zamanında adeta diplere doğru seyreden DXY endeksi Biden ile birlikte 110 puan seviyelerini zorladı ki son 20 yılın en yüksek seviyesine geldi. Euro-Dolar paritesi de 1 ölçeğinin altına inmiş vaziyette. ABD hükümetinin güçlü Dolar arzusu uzun bir süre daha Dünya piyasalarını sallamaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: